Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong
Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip. Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın direkt seferiyle Phnom Penh şehrine uçmalısınız. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşabilirsiniz.
Türk nüfusu oldukça fazla
Ne alaka diyeceksiniz ama Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla. Türklerin, adanın kurulmasında da büyük payları var. Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor. Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk adası. Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.
Lahmacundan menemene Türk mutfağı
Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken bizim mutfak bu adada yer edinmiş durumda.
Burada yaşam çok ucuz
Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurabilirsiniz.
Ayrıca adada birçok aktivite yapılıyor. Su altına dalmak, adaları gezmek, adadaki kulüplerde eğlenmek… Adada gece fosforlu renkleriyle parlayan planktonları da görebilirsiniz.
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