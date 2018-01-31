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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatKamboçya'nın Türk adası: Koh Rong
Seyahat Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong
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Hürriyet Haber
31.01.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

Kamboçya'nın Koh Rong Adası'nda işletmelerden tutun da ada ulaşımına kadar hakimiyet Türklerde. Öyle ki Koh Rong Adası'nda lahmacundan menemene kadar Türk mutfağından yemekler bulunuyor. Türk nüfusunun bir hayli fazla olması Koh Rong Adası'nın ‘Türk adası’ olarak anılmasını sağlıyor.
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Kamboçya'nın güneybatısında yer alan Koh Rong, ülkenin en büyük ikinci adası olma özelliğine sahip. Koh Rong Adası'na gitmek için öncelikle Türk Hava Yolları'nın direkt seferiyle Phnom Penh şehrine uçmalısınız. Daha sonra körfezde bulunan Sihanoukville kentine gidip oradan da SpeedFerry adı verilen botlarla Koh Rong'a ulaşabilirsiniz. 

Kamboçyanın Türk adası: Koh Rong

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İstanbul’un en yakın arka bahçesi
İstanbul’un en yakın arka bahçesi!

Türk nüfusu oldukça fazla

Ne alaka diyeceksiniz ama Türkiye'den 7 bin 900 kilometre uzaklıkta olan Koh Rong'da Türk nüfusu oldukça fazla. Türklerin, adanın kurulmasında da büyük payları var. Bu adada işletmelerin bir kısmı Türklere ait, bir kısmında da Türkler çalışıyor. Başka bir deyişle Kamboçya’nın Türk adası. Koh Rong'un elektriğiyle, internetiyle, ada ulaşımıyla da Türkler ilgileniyor.

Lahmacundan menemene Türk mutfağı

Tabii adada Türkler yaşayınca Koh Rong'a Türk mutfağı da girmiş. Lahmacundan menemene, baklavadan sütlaca derken bizim mutfak bu adada yer edinmiş durumda.

Kamboçyanın Türk adası: Koh Rong

Burada yaşam çok ucuz

Kamboçya'nın Türk adasında yaşam oldukça ucuz, günde 10 dolar gibi cüzi bir rakamla karnınızı doyurabilirsiniz.

Kamboçyanın Türk adası: Koh Rong

Ayrıca adada birçok aktivite yapılıyor. Su altına dalmak, adaları gezmek, adadaki kulüplerde eğlenmek… Adada gece fosforlu renkleriyle parlayan planktonları da görebilirsiniz.

Kamboçyanın Türk adası: Koh Rong

 

5 Dakikada Dünya Turu

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