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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler
Seyahat
Hürriyet Haber
26.03.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler

Fransa'da yaşayan doktor çift, iki çocuğuyla 18 aydır çıktıkları dünya turu kapsamında 9 ülke gezdi. Gezdikleri ülkelerin içinde Türkiye’de bulunan çift Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

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Fransa'dan tam donanımlı karavanla çocukları Eloi 6 aylık, Octave ise 2 yaşındayken 18 ay önce tura çıkan Caroline ve Cyprien Ricour doktor çift, Malezya, Tayland, Laos, Myanmar, Hindistan, Nepal, İran, Pakistan'ı dolaştı. Ardından Türkiye'ye gelerek Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde 3 günlük kamp yapan Fransız çift, daha sonra Adıyaman'a gitti.

 Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler

Yaklaşık 1,5 yıldır yollarda olduklarını, bu sürede çocukları Eloi'nin 2, Octave'nın ise 3,5 yaşına geldiğini anlatan Ricour, şöyle konuştu: "Fransa'da doktoruz. Çocuklarımızla güzel vakit geçirmek için seyahat ediyoruz. Pakistan çok güzel bir ülkeydi, bayıldık. Çok büyük dağlar vardı. Nepal de öyle. Himalaya gibi harikaydı, çok soğuktu. İnsanlar çok misafirperverdi. Hindistan da çok güzeldi ama çok kalabalıktı. İran çok büyüktü ve güzeldi. Yine sıcak karşılandık. İran'da yemekler çok güzeldi."

Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler

Icour, Türkiye'ye henüz yeni geldiklerini ve buradaki göllerin çok güzel olduğunu ifade etti. Türk insanının çok misafirperver olduğunu anlatan Ricour, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyuz. Bundan sonra iki yol ihtimalimiz var. Ya İtalya'dan direkt ya da Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya üzerinden Fransa'ya geçeceğiz. Noel'i evimizde karşılayacağız. Yani 3 ay daha seyahat edeceğiz." diye konuştu.

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6 ay çalışıp 6 ay geziyorlar
6 ay çalışıp 6 ay geziyorlar

Türkiye'nin muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Ricour, şöyle konuştu: "İran'da da çok güzel tarihi kentler, camiler, turistik yerler, çarşılar ve kervansaraylar vardı. Çok karakteristikti. Türkiye'de bir ay geçireceğiz. Ülkeyi etraflıca gezmeye çalışacağız. Muazzam güzellikteki Nemrut'u da görmeye gideceğiz. Yakında kaplıcalara girmeyi düşünüyoruz. Asya ve Avrupa'dan geçerek çok güzel bir seyahat gerçekleştirmiş olacağız."

Fotoğraflar: AA, mansethaber

Kaynak: Ensonhaber

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