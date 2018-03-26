Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler
Fransa'da yaşayan doktor çift, iki çocuğuyla 18 aydır çıktıkları dünya turu kapsamında 9 ülke gezdi. Gezdikleri ülkelerin içinde Türkiye’de bulunan çift Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Fransa'dan tam donanımlı karavanla çocukları Eloi 6 aylık, Octave ise 2 yaşındayken 18 ay önce tura çıkan Caroline ve Cyprien Ricour doktor çift, Malezya, Tayland, Laos, Myanmar, Hindistan, Nepal, İran, Pakistan'ı dolaştı. Ardından Türkiye'ye gelerek Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde 3 günlük kamp yapan Fransız çift, daha sonra Adıyaman'a gitti.
Yaklaşık 1,5 yıldır yollarda olduklarını, bu sürede çocukları Eloi'nin 2, Octave'nın ise 3,5 yaşına geldiğini anlatan Ricour, şöyle konuştu: "Fransa'da doktoruz. Çocuklarımızla güzel vakit geçirmek için seyahat ediyoruz. Pakistan çok güzel bir ülkeydi, bayıldık. Çok büyük dağlar vardı. Nepal de öyle. Himalaya gibi harikaydı, çok soğuktu. İnsanlar çok misafirperverdi. Hindistan da çok güzeldi ama çok kalabalıktı. İran çok büyüktü ve güzeldi. Yine sıcak karşılandık. İran'da yemekler çok güzeldi."
Icour, Türkiye'ye henüz yeni geldiklerini ve buradaki göllerin çok güzel olduğunu ifade etti. Türk insanının çok misafirperver olduğunu anlatan Ricour, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyuz. Bundan sonra iki yol ihtimalimiz var. Ya İtalya'dan direkt ya da Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya üzerinden Fransa'ya geçeceğiz. Noel'i evimizde karşılayacağız. Yani 3 ay daha seyahat edeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Ricour, şöyle konuştu: "İran'da da çok güzel tarihi kentler, camiler, turistik yerler, çarşılar ve kervansaraylar vardı. Çok karakteristikti. Türkiye'de bir ay geçireceğiz. Ülkeyi etraflıca gezmeye çalışacağız. Muazzam güzellikteki Nemrut'u da görmeye gideceğiz. Yakında kaplıcalara girmeyi düşünüyoruz. Asya ve Avrupa'dan geçerek çok güzel bir seyahat gerçekleştirmiş olacağız."
Fotoğraflar: AA, mansethaber
Kaynak: Ensonhaber
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