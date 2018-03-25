6 ay çalışıp 6 ay geziyorlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alev ve Tamer Şenyuva, seyahati hayatlarının merkezine koyan gezgin bir çift. Alev’in mesleği avukat, Tamer ise Türkiye’de turist rehberi. Çiftin son 20 yılda Türkiye’de geçirdikleri süre yılda ortalama altı-yedi ay. Bugüne kadar Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da 40 ülke gezdiler. Gittikleri ülkelerde en az iki ay kalıyorlar. 50 gün boyunca Endonezya’da birçok adayı da keşfe çıktılar, 80 kiloluk caretta carettalarla da yüzdüler. Şenyuva çiftiyle seyahat tutkularını konuştuk.
Alev ve Tamer Şenyuva, seyahati hayatlarının merkezine koyan gezgin bir çift. Alev’in mesleği avukat, Tamer ise Türkiye’de turist rehberi. Çiftin son 20 yılda Türkiye’de geçirdikleri süre yılda ortalama altı-yedi ay. Bugüne kadar Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da 40 ülke gezdiler. Gittikleri ülkelerde en az iki ay kalıyorlar. 50 gün boyunca Endonezya’da birçok adayı da keşfe çıktılar, 80 kiloluk caretta carettalarla da yüzdüler. Şenyuva çiftiyle seyahat tutkularını konuştuk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eşinizle tanışmadan önce de sık seyahat eder miydiniz? Alev: Dünyayı gezmeye beraber başladık. Her yıl Tamer’in çalışma sezonlarının bitiminde soluğu yurt dışında alıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Anladığım kadarıyla evdeki evli çift olmaktansa ilişkilerini yol alırken yaşayan sevgililer olmayı tercih etmişsiniz. Tamer: Evet. Biz, sırt çantasıyla gezmeyi seviyoruz. Sonra oğlumuz Sarp aramıza katıldı. Şu an 18 yaşında. Bu sefer üç kişi çantamızı alıp evde oturan aile yerine yol alan aile olduk. Bizim gezi hayatımızın başlangıcı 1997. O Yıl Alev, büyük bir karar verip işinden istifa etti yani gemileri yaktı ve o psikolojiyle Hindistan’a yol aldık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İşinizde mutlu değil miydiniz? Alev: Devlet kurumunda çalışıyordum ve kendimi o dönem çok mutsuz hissettim. Maddi durumumuz çok iyi olmasa da Tamer istifa etmemi destekledi ve hemen özgürlüğü tadabileceğimiz ilk hareketi yapıp yola çıktık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tam 21 yıl öncesi… O zamanlar bölgeyi gezmek daha zordur? Tamer: Pek sayılmaz. Hindistan muhteşem bir kültür, adeta başımızı döndürdü. Sonra Burma’yı geçtik. Burayı halkın kullandığı ulaşım araçlarıyla yol alarak ve herhangi bir köye varıp ilkel ama pek romantik yerlerde konaklayarak gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sonra Burma’dan Tayland’a orman içinde sekiz gün boyunca hiçbir büyük yerleşim yeri görmeden çiftçi kulübelerinde gecelediğimiz bir yürüyüşle geçtik. O yürüyüşte bize rehberlik eden genç adam ve o zamanlar küçük bir kulübeden ibaret olan sınır karakolundaki polisler Türkiye adında bir ülkenin varlığından bile habersizdiler. Kaldığımız şehir ve köylerin sakinleri ilk defa bir Türk görüyordu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Anlaşılan bu gezi, maceranızın dönüm noktası olmuş. Tamer: Kesinlikle… Sonrasında Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’da 40’ın üzerinde ülke gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eğer bizim gibi herhangi bir organizasyona dâhil olmadan sadece kendi planlamanızla geziyorsanız, ilginç olaylar da yaşanıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Mesela? Tamer: Anlatmakla bitmeyecek kadar çok. En unutamadığımızdan bahsedeyim. Oğlumuz 10 yaşındayken ilk seyahatimizi Endonezya’ya yaptık. 17 bin adadan oluşan belki de gezmesi en zor ülkelerden bu Hint Okyanusu ve Pasifik ülkesinde 50 gün boyunca gemilerle adadan adaya dolaştık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gorontalo’dan Sulawesi’nin Togean Adaları’na yaptığımız yolculuk unutulmazdı. Oğlumuzla bakir adaları ve dünyanın en güzel mercan resiflerini yaşadık. Şnorkellerimizi takıp denize girerken 80 kiloluk caretta carettaların bize eşlik ettiğine tanık olduk. Harikaydı…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir seyahate karar verdiğinizde o ülkede kaç gün kalıyorsunuz? Alev: Seyahatlerimizi 1.5 - 2 ay olarak planlıyoruz. Böylelikle ana uçuş biletiyle birden fazla ülkeyi görme ve tanıma fırsatımız oluyor. Örnek vermek gerekirse Tayland’dan Laos’a, Kamboçya’ya ya da Burma’ya, Malezya’dan Endonezya’ya, Güney Hindistan’dan Sri Lanka’ya geçmek hem daha kolay hem de daha ekonomik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Dört kıtaya da ayak basmışsınız en çok hangisi sizi etkiledi? Tamer: Hepsi ama Amerika biraz farklı… Özellikle Jamaika’yı gezmek çok hoşumuza gitmişti. Çok ilginç bir halk, güzel bir ada… Karayipler’de olmasına rağmen şehirlerinde ağır bir Afrika atmosferi var. Çünkü insanlar Afrika’nın çeşitli bölgelerinden gelmiş, daha doğrusu İngilizler tarafından köle olarak kullanılmak üzere getirilmiş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O yüzden de İngilizce konuşuyorlar. Hemen yanı başındaki Küba ise tam bir İspanyol- Latin havasında, çünkü çok uzun süre İspanyol sömürgesiymiş. O yüzden de İspanyolca konuşuyorlar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kısacası Amerika kıtasını gezerken sömürgeler tarihinde yolculuk eder gibi hissediyor insan.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki gözlemlediğiniz kadarıyla istila ve sömürgeye rağmen kültürünü iyi şekilde koruyan ülke hangisi? Tamer: Onca hırpalanmaya rağmen kesinlikle Hindistan. Dinin yaşam biçimi olduğu hiçbir ülkede bu kadar çok ve çeşitli dinin bir arada barış içinde yaşadığını göremezsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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140 dil, binlerce lehçe, onlarca din, yüzlerce etnik grup bir arada. Geleneklerine bağlı, oldukça tutucu ama gelişime açık bir toplum. Her ne kadar Delhi gibi büyük şehirlerde sokakların trafiği ve kaosu gezginin üstüne üstüne gelse de Hindistan’da dolaşmak, renk, müzik, dans, koku cümbüşü içinde sarhoş olmak gibi bir şey.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzun yolculuklar maddi olarak daha yüksek oluyor olmalı, ne kadar harcama yapıyorsunuz? Alev: Bu tür gezilerde bütçeyi zorlayan uçuşlar. Bankaların mil programları en büyük kurtarıcı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Rakamlarla örnek vermek gerekirse, İstanbul- Kanada- Halifax- Jamaika- Küba- İstanbul biletlerimize bu şekilde mil ve ödül biletler kullanarak iki kişi için toplamda 4 bin lira ödedik. Yola çıkarken bütçemize göre kendimize günlük bir harcama limiti koyuyoruz ve bundan taviz vermeyerek yolun sonunu getiriyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Gitmek istediğimiz bir sürü yer var. Moğolistan, Etiyopya, Malezya… Endonezya’da gezdik ama Filipinlere gitmedik. Orası da listemizde…”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şenyuva çifti, seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@colorfulsteps’ Instagram adresinden paylaşıyor.