Çin'in yapay şelalesi turist akınına uğruyor
Çin hükumetinin inşa ettirdiği bu devasa şelale, hem yeraltı su kaynaklarının arıtımına yardım ediyor hem de ciddi şekilde turist çekiyor.
Çin'in Kunming şehrindeki Kunming Parkı, 12,5 metre yüksekliğinde, 400 metre uzunluğunda alanında dünyanın en büyüğü olan yapay bir şelaleyi sahip. Şelale, Niulan Nehri'nden Dianchi Gölü'ne su akıtıyor.
Son verilere göre Çin'in su altı kaynaklarının yüzde 60'ı zehirli ya da kirli durumda. Bu yüzden halk ya arıtılmış su kullanarak ya da musluk suyunu kaynatarak günlük işlerini görebiliyor.
Çin hükumeti ülkenin su rezervlerine katkı yapmasını hedefleyerek ülkenin en önemli su rezervlerinden birini yapay bir şelale inşa ederek arıtma kararı aldı.
Toplam maliyeti 117 milyon doları bulan bu yapay şelalede günde 10 milyon metre küp su arıtılıyor. Turistlerin de yoğun ilgisini çeken bu yapay şelale, Yunnan bölgesinin Kunming kentinde bulunuyor.
Çin'in Kunming şehrindeki Kunming Parkı, 12,5 metre yüksekliğinde, 400 metre uzunluğunda alanında dünyanın en büyüğü olan yapay bir şelaleyi sahip. Şelale, Niulan Nehri'nden Dianchi Gölü'ne su akıtıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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