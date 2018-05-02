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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriCalifornia'da yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek
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California'da yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

California'da yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

Palm Springs, California'da çöl sıcağına sahip bir tatil beldesi. Bu iklim Arabistan hurması yetiştirmeye oldukça müsait ve burada üretilen hurmalarla bölgeye özel bir içecek yapılıyor.

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Hurmalı milkshake siparişimi verdim. Bir kaba biraz süt, bir kaşık vanilyalı dondurma, karamelli sos ve doğranmış hurma koyup blender ile iyice karıştırdıktan sonra bir bardağa boşaltıp üzerine de yüklüce köpük krema ekleyip uzattılar. Los Angeles'ın 100 mil doğusundaki bu bölgede yetişen hurmaların ve bunlardan yapılan özel içeceğin şanını çok duymuştum Californialı arkadaşlarımdan. Buranın sıcağına karşı lezzetli ve serinletici bir içecek olacağını hayal etmiştim. Bu içecek 80 yıllık bir geçmişe sahip. Hollywood'un şanı, tarımsal yenilikler ve turizmin canlandırılması ile ortaya çıkan kesişim döneminin bir ürünü sanki. Dünyanın en eski meyvelerinden biri ile yapılan bu besleyici içecek sağlıklı gıda trendine de cevap verir nitelikte. Hurmalı ve sütlü bu serinletici içeceğin Orta Doğu'dan esinlendiği biliniyor. Bu bölgede göçebelerin en önemli besin kaynağı hurma ve keçi sütü. Ama California'da beğeni kazanan milkshake inek sütüyle yapılıyor. Shields Date Garden buradaki özel hurma bahçelerinden biri. Turist çekmek için küçük bardaklarda tadımlık hurmalı içecekler sunma, ekranda hurma ağaçlarının nasıl döllendiğini anlatan belgesel gösterimleri gibi çeşitli atraksiyonlar yapılmış.

Californiada yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

Hurmanın Amerika'ya gelişi

ABD Tarım Bakanlığı 1800'lerin sonunda dünyanın farklı bölgelerine bitki keşfi için insan göndermiş ve Kuzey Amerika'da yetiştirilebilecek yeni ürünlerle dönmelerini istenmişti. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya giden kaşifler hurma ürünü veren palmiye dallarıyla dönmüştü. Coachella Vadisi'nde yetiştirilen hurmaların palmiyeleri Fas'tan getirilen 'medjoul' türüydü. Shields'da yapılan milkshake için hurma ezmesi kullanılıyor ve katılan karamelin de etkisiyle çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Ayrıca hurma zaten tatlı olduğu için dondurma yerine ekstra soğuk süt kullanılıyor. 

Güllacın dondurmalısı hurmanın buzlusu makbul
Güllacın dondurmalısı hurmanın buzlusu makbul

Californiada yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

California'da yaratılan Arabistan

Hurma bahçeleri bazı Holywood filmlerine set olduğu gibi, bazıları da tatil için Orta Doğu'ya gitmek yerine bu bölgeye gelmeye başladı. Bölge sakinleri, gelen turistlere daha otantik bir hava yaratmak için işletmelerine Mekke, Çöl Kampı, Vaha gibi isimler verirken, civar yollar da Arap Caddesi gibi adlar aldı. Yapılan etkinlikler arasında hurma festivali, Arap Geceleri müzikali ve Şehrazat güzellik yarışması, deve ve devekuşu yarışları da var. Görülebilecek manzaralar arasında minareli saraylar da yer alıyor.

Californiada yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

Hurma palmiyeleri

Hurma ürünü veren palmiyeleri yetiştirmek ise hiç de kolay değil. Ağaçların meyve vermesi için 0,4 hektarlık bir alana 50 dişi bir tane de erkek ağaç dikmek gerekiyor. Yine de çiçeklerin döllenmesi şansa bırakılmıyor; işçiler erkek ağaçtan polenleri toplayıp dişilerin çiçeklerine tek tek serpiyor. Bir zamanlar bu işçilerin ağaçlara tırmanmak için kullandığı ip ve ağlar Coachella Vadisi hurma müzesinde sergileniyor. Bugün kullanılan merdiven ve asansör benzeri aletlere rağmen hala tehlikeli bir iş bu. Hurma bahçelerinde çalışmak üzere eğitilecek yeni insan bulmak sorun olabiliyor. Her şey elle yapıldığı için her ağaca yılda en az 12 kez tırmanmak gerekiyor. Ama bu emeğin karşılığı alınıyor. İyi mahsul alınan bir yılda her ağaç 150 kg hurma üretebiliyor. Ürünün bu kadar bol olduğu bir yerde her köşe başında hurmalı milkshake satılması şaşırtıcı olmuyor.

Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios
Küçük büyük herkesin hayallerini süsleyen eğlence parkı: Universal Studios

Californiada yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

Kaynak: BBC Travel / Larry Bleiberg

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