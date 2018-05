California'da yetişen Arabistan hurmasıyla özel içecek

Hurmalı milkshake siparişimi verdim. Bir kaba biraz süt, bir kaşık vanilyalı dondurma, karamelli sos ve doğranmış hurma koyup blender ile iyice karıştırdıktan sonra bir bardağa boşaltıp üzerine de yüklüce köpük krema ekleyip uzattılar. Los Angeles'ın 100 mil doğusundaki bu bölgede yetişen hurmaların ve bunlardan yapılan özel içeceğin şanını çok duymuştum Californialı arkadaşlarımdan. Buranın sıcağına karşı lezzetli ve serinletici bir içecek olacağını hayal etmiştim. Bu içecek 80 yıllık bir geçmişe sahip. Hollywood'un şanı, tarımsal yenilikler ve turizmin canlandırılması ile ortaya çıkan kesişim döneminin bir ürünü sanki. Dünyanın en eski meyvelerinden biri ile yapılan bu besleyici içecek sağlıklı gıda trendine de cevap verir nitelikte. Hurmalı ve sütlü bu serinletici içeceğin Orta Doğu'dan esinlendiği biliniyor. Bu bölgede göçebelerin en önemli besin kaynağı hurma ve keçi sütü. Ama California'da beğeni kazanan milkshake inek sütüyle yapılıyor. Shields Date Garden buradaki özel hurma bahçelerinden biri. Turist çekmek için küçük bardaklarda tadımlık hurmalı içecekler sunma, ekranda hurma ağaçlarının nasıl döllendiğini anlatan belgesel gösterimleri gibi çeşitli atraksiyonlar yapılmış.

Hurmanın Amerika'ya gelişi

ABD Tarım Bakanlığı 1800'lerin sonunda dünyanın farklı bölgelerine bitki keşfi için insan göndermiş ve Kuzey Amerika'da yetiştirilebilecek yeni ürünlerle dönmelerini istenmişti. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya giden kaşifler hurma ürünü veren palmiye dallarıyla dönmüştü. Coachella Vadisi'nde yetiştirilen hurmaların palmiyeleri Fas'tan getirilen 'medjoul' türüydü. Shields'da yapılan milkshake için hurma ezmesi kullanılıyor ve katılan karamelin de etkisiyle çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Ayrıca hurma zaten tatlı olduğu için dondurma yerine ekstra soğuk süt kullanılıyor.

California'da yaratılan Arabistan

Hurma bahçeleri bazı Holywood filmlerine set olduğu gibi, bazıları da tatil için Orta Doğu'ya gitmek yerine bu bölgeye gelmeye başladı. Bölge sakinleri, gelen turistlere daha otantik bir hava yaratmak için işletmelerine Mekke, Çöl Kampı, Vaha gibi isimler verirken, civar yollar da Arap Caddesi gibi adlar aldı. Yapılan etkinlikler arasında hurma festivali, Arap Geceleri müzikali ve Şehrazat güzellik yarışması, deve ve devekuşu yarışları da var. Görülebilecek manzaralar arasında minareli saraylar da yer alıyor.

Hurma palmiyeleri

Hurma ürünü veren palmiyeleri yetiştirmek ise hiç de kolay değil. Ağaçların meyve vermesi için 0,4 hektarlık bir alana 50 dişi bir tane de erkek ağaç dikmek gerekiyor. Yine de çiçeklerin döllenmesi şansa bırakılmıyor; işçiler erkek ağaçtan polenleri toplayıp dişilerin çiçeklerine tek tek serpiyor. Bir zamanlar bu işçilerin ağaçlara tırmanmak için kullandığı ip ve ağlar Coachella Vadisi hurma müzesinde sergileniyor. Bugün kullanılan merdiven ve asansör benzeri aletlere rağmen hala tehlikeli bir iş bu. Hurma bahçelerinde çalışmak üzere eğitilecek yeni insan bulmak sorun olabiliyor. Her şey elle yapıldığı için her ağaca yılda en az 12 kez tırmanmak gerekiyor. Ama bu emeğin karşılığı alınıyor. İyi mahsul alınan bir yılda her ağaç 150 kg hurma üretebiliyor. Ürünün bu kadar bol olduğu bir yerde her köşe başında hurmalı milkshake satılması şaşırtıcı olmuyor.

