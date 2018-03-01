Bu sokak üç boyutlu resimlerle süslendi
Endonezya'nın Depok kentinde bulunan bir sokağa çizilen üç boyutlu resimler görenleri şaşırtıyor. İşte sanatın sokağa taşınmış hali…
Ülkenin Batı Java bölgesinde yer alan şehirde yaşayan sanatçılar, belediye ile yaptıkları işbirliği sonrasında sanatı sokağa taşıdı.
Sanatçılar, kentte seçilen sıradan bir sokağa birbirinden ilgi çekici üç boyutlu resimler çizmeye başladı. Uçan halıdan köpekbalığına, sandaldan rubik küpüne kadar farklı figürlerin yer aldığı sokağın şüphesiz en mutluları çocuklar oldu.
Resimleri hayal güçleriyle birleştiren çocuklar, figürlerden yararlanarak birbirinden eğlenceli oyunlar oynamaya başladılar bile.
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