Tayvan'daki orman otobüsüne gezginlerden yoğun ilgi

Yerel bir çiçekçi tarafından standart bir toplu taşıma otobüsünün dekorasyonu ile hayata geçirilen bu geçici proje ile otobüslerin içi çiçek bahçesine dönüştürüldü!







Umarım insanlar bunun güzel ve ilginç bir tecrübe olduğunu düşünür. Otobüste yazın kokusunu alabilirler ve canlı yeşil bitkiler aracılığıyla doğanın mesajlarını hissedebilirler.” şeklinde açıklama yaptı. Otobüsün rotası 'Taipei’nin turistler tarafından sıkça ziyaret edilen büyük müzelerin olduğu bir bölgesinden geçiyor. Projenin geçici olması düşünülüyor fakat insanlar şimdiden bunun kalıcı bir uygulama olarak devam etmesini umduklarını dile getiriyor.Bu otobüs aslında estetik kaygılardan fazlasını taşıyor.







Geçtiğimiz Ocak ayında,Tayvan insanların dışarı çıkmamaları için uyarıldıkları tehlikeli seviyede hava kirliliğiyle mücadele etmişti. Kirlilik oranlarında azalma sağlanmasına rağmen yeşillikler içindeki bu otobüsler dışarıdaki havaya kıyasla bol oksijenli bir soluklanma fırsatı sunabilir.







Fotoğraflar: Ontrava





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