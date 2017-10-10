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HürriyetSeyahatAsya'da küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang
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Asya'da küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang  

Luang Prabang'ın 14. yüzyıldan bu yana 83 cm uzunluğundaki heykelin koruması altında olduğuna inanılıyor ve Altın Buddha Phra Bang'ın şehri olarak biliniyor. Eski şehir merkezindeki Fransız sömürge döneminden kalma binaları, Laos'a has tapınakları ve şehrin kalbi Mekong nehri ile UNESCO Dünya Miraslar Listesinde olmayı hakkedecek güzellikte. İşte size Luang Prabang’a gitmek İçin 5 neden...

Bengi Baytekin / Instagram: @dunyaninduraklari
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Eğer Luang Prabang’da kısıtlı bir zamanınız varsa muhtemelen yapılacak en iyi şey şehri yürüyerek turlamak olacaktır. Ama eğer biraz daha zamanınız varsa hem bu küçük fransız kasabasını hem de kasabanın dışındaki muhteşem doğayı keşfedebilirsiniz.

Luang Prabang benden sorulur diyebilmeniz için işte size bir kaç öneri:

1- Alms Giving Ceremony (Bağış Verme Seremonisi)

Sabah güneş doğmaya başlamadan önce şehir merkezinde bulunan tapınaklara doğru yürümeye başlayın. Etrafta ellerinde pirinç, şeker ve birçok farklı yiyecekle keşişlerin gelmesini bekleyen büyük bir kalabalık göreceksiniz. Her sabah gün doğmadan Luang Prabang'ın 35 tapınağından yüzlerce keşiş sessizce yürüyerek, halkın verdiği yiyecek bağışlarını topluyor. Bu sayede keşişler ve bağışı yapan kişiler arasında bir bağ oluşuyor.

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Ayrıca bağışçılar, yaptıkları tüm iyilerinin sonuçlarını bu dünyada görmeseler bile sonraki yaşamlarını etkileyeceğine inanıyorlar. Bu seremoniyi izlerken bacaklarınızın ve kol omuz bölgenizin örtülüğü olduğuna dikkat edin. Ve yüzyıllardır süren bu etkinliği mesafeyi koruyarak saygılı bir şekilde izlemekte fayda var.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang

2- Luang Prabang Gece Pazarı

Her Güneydoğu Asya şehrinde olduğu gibi Luang Prabang’ın da kendine has akşam pazarı var. Her gece sat 16:00 ile 22:00 arası açık olan bu pazardan oldukça uygun fiyata hediyelik eşya, kıyafet veya takı alabilirsiniz. Akşam pazarında açık büfe sokak yemekleriyle çok ucuza karnınızı doyurabilirsiniz.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang

3- Manastırlar, Tapınaklar ve Saray

Nehir boyunca yürüyün ve sokakların arasında kaybolun. Bu keyifli yürüyüşü yaparken birçok fransız zamanından kalma yapının yanı sıra Laos tarzı tapınak ve saray göreceksiniz. Ana cadde üzerindeki Kraliyet Sarayı'nın hemen yanındaki Wat Mai'deki akşam saatleride keşişlerin şarkı söyleyerek dua etmelerini dinlemeyi kaçırmayın! Akşam güneşi batırmak için büyüleyici Phou Si tapınağına çıkıp manzarayı izlemeyi unutmayın.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang

4- Mağaralar

Luang Prabang’daki Pak Ou mağarası dini açıdan çok büyük bir öneme sahip ve geçmişi yüzyıllara dayanıyor. Nehirden kayık ile ulaşabileceğiniz bu mağara iki bölümden oluşuyor. Mağaranın içerisinde 4000 adet Buddha heykeli bulunuyor. Eski inançlara sahip yerel kabilelere göre bu mağaraların nehirlerin ruhlarının evi olduğu düşünülüyor.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang

5- Kuang Si Şelalesi

Luang Prabang gezisine damgayı bu şelalenin vuracağına eminim. Bu şelale oldukça büyük; 60 metre kadar yüksekten akan su küçük şelaleler ve havuzlar oluşturarak aşağıya kadar akıyor. Bu turkuaz renkli suda yüzebileceğiniz havuzlar var. Kış sezonunda giderseniz suyu üşütecek kadar soğuk akıyor.

Asyada küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang

Fotoğraflar: Bengi Baytekin

Kaynak: Bengi Baytekin / Instagram: @dunyaninduraklari

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Asya'da küçük bir Fransız kasabası: Luang Prabang  
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