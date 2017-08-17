Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor!

Geyiğin kutsal sayıldığı Bishnoi Kabilesinde öyle ilginç şeyler yaşanıyor ki. Çok büyük öneme sahip olan geyikleri, kendi çocuklarından ayırmıyorlar.Öyle ki, annesi olmayan yavru geyikleri kabilenin kadınları emziriyor. Kabilenin yeni anneleri, geyiklerle birlikte çocuklarını da besliyor.

Kabile kadınlarından 45 yaşındaki Mangi Devi Bishnoi “Bu bebek geyikler benim hayatım ve onlar benim çocuklarım gibiler. ”diyor.

“Onları süt ve yemekle besliyorum ve diğer aile üyelerim gibi iyi bakılıp ilgi gördüklerinden emin oluyorum. Biz onların etrafında oldukça onlar öksüz değiller, sağlıklı bir yaşam için onlara süt veren benim gibi yeni anneleri var.”

Bishnoi Kabilesi, insanlardan çok geyiklerle derin bir bağ kurmuş gibiler.

21 yaşındaki öğrenci, Roshini Bishnoi ise “Ben bu küçük geyiklerle büyüdüm.” diyor. “Onlar erkek ve kız kardeşler gibi. Onları sağlıklı tutmak ve büyümelerine yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz. Onlarla oynuyoruz ve iletişim kuruyoruz; bizim dilimizi anlıyorlar.”

Artık insanların dahi birbirine katlanamadığı bir evrende bir geyiğe bile değer biçen bu kabileyi tebrik etmek gerek…

Fotoğraflar: Dr. Vinod Dave/ Cover Asia Press, Minion Mag, Flickr

