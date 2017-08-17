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Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor!

Hindistan, Rajasthan’da bulunan Bishnoi Kabilesi 550 yıldır doğaya tapıyor. Guru tarafından önerilen 29 kurala uyan kabile doğayı ve hayvanları koruma, kötü iklim koşullarından kendilerini koruma gibi kurallara çok önem veriyorlar. İşte o kabile…

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Geyiğin kutsal sayıldığı Bishnoi Kabilesinde öyle ilginç şeyler yaşanıyor ki. Çok büyük öneme sahip olan geyikleri, kendi çocuklarından ayırmıyorlar.Öyle ki, annesi olmayan yavru geyikleri kabilenin kadınları emziriyor. Kabilenin yeni anneleri, geyiklerle birlikte çocuklarını da besliyor.

Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor

Kabile kadınlarından 45 yaşındaki Mangi Devi Bishnoi “Bu bebek geyikler benim hayatım ve onlar benim çocuklarım gibiler. ”diyor. 

Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor

“Onları süt ve yemekle besliyorum ve diğer aile üyelerim gibi iyi bakılıp ilgi gördüklerinden emin oluyorum. Biz onların etrafında oldukça onlar öksüz değiller, sağlıklı bir yaşam için onlara süt veren benim gibi yeni anneleri var.”

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Bishnoi Kabilesi, insanlardan çok geyiklerle derin bir bağ kurmuş gibiler.

Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor

21 yaşındaki öğrenci, Roshini Bishnoi ise “Ben bu küçük geyiklerle büyüdüm.” diyor. “Onlar erkek ve kız kardeşler gibi. Onları sağlıklı tutmak ve büyümelerine yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz. Onlarla oynuyoruz ve iletişim kuruyoruz; bizim dilimizi anlıyorlar.”

Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor

Artık insanların dahi birbirine katlanamadığı bir evrende bir geyiğe bile değer biçen bu kabileyi tebrik etmek gerek…

 

 Fotoğraflar: Dr. Vinod Dave/ Cover Asia Press, Minion Mag, Flickr

Kaynak: Hürriyet Haber

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Bu kabilenin kadınları yavru geyikleri kendi çocuklarından ayırmıyor!
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