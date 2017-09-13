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HürriyetSeyahatBir Avusturya rüyası: Viyana
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Seyahat

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Orta Avrupa'nın tarihi ve masalsı şehirlerinden biri olan Viyana, aynı zamanda Avusturya'nın başkenti. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde ilk sıraları kimseye kaptırmayan Viyana'ya seyahat etmek için en uygun zamanlar ilkbahar ve yaz ayları. Karasal iklime sahip olan şehir, Noel zamanı ise karlar altında gösterişli bir güzelliğe bürünüyor. İşte Viyana gezi rehberi...

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Ulusal tiyatro

Viyana şehrinin en ünlü tiyatrosu olan Burgtheater meşhur şovlara ve gösterilere yıl boyunca ev sahipliği yapıyor. 1955 yılında yangın faciası sonrası yenilenerek kapılarını açan tiyatronun içinde büstler, freskler ve dekoratif figürler muhteşem bir görsel ziyafet sunuyor.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Maria Theresa Anıtı

1887 yılında Franz Joseph tarafından yaptırılan Maria Theresa anıtı geniş bir meydanda bulunuyor. Turistlerin akınına uğrayan bu anıt etrafında farklı rölyef süslemelerle betimlenen ünlü kişiler de yer alıyor. Gluck, Mozart ve Haydn bu ünlü isimlerden sadece birkaçı.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Kartner Strasse

Şehrin en ünlü caddelerinden biri olan Kartner Strasse, lüks mağazaları ve cafeleri ile biliniyor. Viyana'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Kartner Strasse'de ihtişamlı binalar arasında kaybolabilirsiniz.

Viyana’da çocuklarla gitmeniz gereken 5 yerViyana’da çocuklarla gitmeniz gereken 5 yer

St. Jerome Kilisesi

17'inci yüzyıl Roman ve Katolik kilisesi olarak bilinen St. Jerome kilisesi, rönesans ve barok mimarisi karışımında bir tarza sahip. Kilise mihrap kısmı vemeryem ana freskleriyle görülmesi gereken önemli yerler arasında ilk sıralarda.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Prater Park

Dev bir lunapark olarak hizmet veren Prater Park, her türlü zevke uygun bir eğlence vadediyor. Özellikle ailece bir tatildeyseniz bu parkta harika zaman geçirebilir ve çocuklarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Viyana Hayvanat Bahçesi

Avrupa'nın en güzel hayvanat bahçelerinden biri olan Viyana hayvanat bahçesi, 1752 yılından beri açık. Barok mimarisi ile dikkat çeken hayvanat bahçesi içinde 750'nin üzerinde hayvan türü yer alıyor. Akvaryum ve yağmur ormanı evi mekanda ziyaret edilmesi gereken yerler.

Müziğin büyüsüyle adım adım ViyanaMüziğin büyüsüyle adım adım Viyana

Belvedere Sarayı

Viyana şehrinin en güzel saraylarından biri olan Belvedere sarayı barok stili ile muhteşem bir güzelliğe sahip. Savoy Prensi Eugene tarafından yaptırılan bu saray içerisinde dünyaca ünlü ressam Gustav Klimt'in The Kiss tablosu ise görülmeye değer. Saray haftaiçi günlerde nisbeten daha az kalabalık oluyor.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Naschmarkt

Şehrin yerel pazarı olarak bilinen Naschmarkt, yiyecek, içecek ve giysi bulabileceğiniz bir yer. Pazartesi'den Cumartesi'ye açık olan bu pazarda, her türlü yerel lezzetle karşılaşmak mümkün. Peynir çeşitleri ve deniz ürünleri mutlaka tadılmalı.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Şinitzel

Viyana Şinitzel yemeği ile ünlü. Çıtır çıtır şinitzeller domuz, dana veya tavuk eti ile yapılıyor. Patates salatası ile birlikte servis edilen şinitzelleri lokal restoranlarda bulmak mümkün.

Sacher kek

Tatlı ve çikolatalarıyla da ün salan Viyana'da pastalar da dillere destan. Yapımında Belçika çikolatası kullanılan bu pasta üç kat kek ve iki dilim marmelat kullanılarak yapılıyor. Viyana'nın bu en ünlü pastasını tatmadan şehirden ayrılmayın.

Bir Avusturya rüyası: Viyana

Fotoğraf: Pinterst, Liva, Biletbayi, Gelince uyandır, City

Kaynak: Hürriyet Haber

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