Binlerce yıllık Pagan karnavalında inek çanları başrolde
İspanya'daki Ituren ve Zubieta köyleri, Avrupa'nın bilinen en eski karnavallarından birine ev sahipliği yapıyor.
İspanya'daki Ituren ve Zubieta köyleri, Avrupa'nın bilinen en eski karnavallarından birine ev sahipliği yapıyor.
Roma İmparatorluğu dönemi öncesine kadar giden Pagan kültürüne ait bu festivalde, inek çıngırakları takan bu iki köyün sakinleri bir araya gelerek şeytanı evlerinden kovuyor ve çiftçilere iyi şans getiriyorlar.
Bu ilginç festivalde birbirinden sıra dışı kıyafetler dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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