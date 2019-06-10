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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Binlerce yıllık mühürler Malatya Arkeoloji Müzesi'nde
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.06.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Binlerce yıllık mühürler Malatya Arkeoloji Müzesi'nde

Malatya Arkeoloji Müzesinde yaklaşık 7 bin 500 yıllık mühürlerin de bulunduğu "Tarihe Atılan İmza Mühürler" sergisi, bölgede kurulan uygarlıkların izlerini bugüne taşıyor.

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"Tarihe Atılan İmza Mühürler" adlı sergi, Malatya Arkeoloji Müzesi'nde özel olarak düzenlenen bölümde ziyarete açıldı. Hitit, Asur, Roma, Doğu Roma ile Osmanlı dönemlerinde kullanılan binlerce yıllık mühürler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sergide, kentteki çeşitli höyüklerde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan mühürlerin yanı sıra müzeye satın alma yoluyla kazandırılan yaklaşık 200 mühür bulunuyor. M.Ö. 5 bin 500'lü yıllardan Osmanlı'ya kadar birçok devlet ve uygarlığın kullandığı mühürlerinin yer aldığı sergide, farklı ebatlarda ve şekillerdeki mühürler, dönemin bürokrasisini de bugüne taşıyor.

Binlerce yıllık mühürler Malatya Arkeoloji Müzesinde

Mühürlerin önemine dikkat çekmek istiyorlar
Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa Bayam, mühürlerin geçmişte resmi belgelerde kullanıldığını belirtti. Önceki yıllarda takı, mezar taşı ile kandil temalı sergiler düzenlediklerini anlatan Bayam, bu yıl da mühür sergisi açtıklarını söyledi. "200 civarında mühür ile bu mühürlerin baskılarını sergiliyoruz. Amacımız mühürlerin önemine dikkat çekmek. Malatya'daki Arslantepe, Caferhöyük, Köşgerbaba gibi höyüklerde bulunan mühürler ile satın alma yoluyla elde ettiğimiz mühürleri sergiliyoruz. Sergimizde Kalkolitik dönemden günümüze kadar kullanılan mühürler yer alıyor."

Binlerce yıllık mühürler Malatya Arkeoloji Müzesinde

Mühürlerin pişmiş toprak, taş, kemik ve metal gibi farklı malzemelerden yapıldığını, üzerlerinde farklı motifler bulunduğunu anlatan Bayam, "Neolitik dönemdeki mühürler daha çok pişmiş topraktan yapılan mühürler. Bunların üzerinde geometrik desenler var. Daha sonra sert malzemelerden ve metalden yapılan mühürler kullanılıyor" dedi.

 

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