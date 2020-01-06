İHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:29,
Beytüşşebap'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Habur Çayı etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.
Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü. Yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası ağaçlar gelinliği andırırken, fotoğraf tutkunları da bu anı yakalamak için makinelerine sarıldı.
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