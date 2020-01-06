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Beytüşşebap'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Beytüşşebap'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Habur Çayı etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.

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Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü. Yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası ağaçlar gelinliği andırırken, fotoğraf tutkunları da bu anı yakalamak için makinelerine sarıldı.

Beytüşşebapta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

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