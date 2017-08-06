Beş adımda plaj bakımı

Kusursuz tırnaklar için: İki haftalık kalıcı oje, hayat kurtaran bir çözüm. ProNail adlı salon zincirinde manikür 50, pedikür 60 TL. Eğer ojenizi kendiniz sürmek istiyorsanız, küçük ve pratik bir tavsiye: Oje bandı kullanın, yeni manikür yaptırmış gibi görünün.





Elektriklenmeye paydos: Bir tatil klasiği: Denizden sertleşen, sıcaklardan kuruyan, rutubetten kabaran saç kâbusu. Son dönem herkesin peşinde olduğu hindistancevizi yağının saçı beslediği ve elektriklenmeyi de önlediğini biliyor muydunuz?

Daha profesyonel bir çözüm, tatile çıkmadan önce saç botoksu yaptırmak. İşlem görmüş ve yıpranmış saçlar için önerilen saç botoksu, saçın yapısını ağırlaştırmadan koruyor ve saçın daha canlı görünmesini sağlıyor. Saç botoksunun 1 ay ile 1.5 ayda bir yapılması öneriliyor. Maliyeti 100-150 TL arası değişiyor.



Kâğıt maskelerle anında pürüzsüzlük:

Tatil bavulunda mutlaka olması gerekenlerden... Hem yer tutmuyor hem de cildinizin her daim nemli kalmasını

sağlıyor. Güzellik malzemeleri satan mağazalarda envai çeşidi var ama işin en iyisi bir Kore markası olan Dr. Jart. Sephora’larda bulabilirsiniz.







Altın gibi bronz bir ten: Güneş lekesi ve soyulma gibi problemlerle bu yaz muhatap olmayın. Bunun için birinci yol,

güneş yağı ve kremini market rafından değil, işin uzmanından almak. Alkolsüz ve parabensiz ürünleri tercih edin. 30

korumadan aşağı kullanmayın. Nuxe’ün güneş serisi, cildinizin de nemlenmesini sağlıyor. Fiyatları 35 TL’den başlıyor.

Sertleşen topuklara son: Biliyoruz bu düşünmek istediğiniz bir şey değil. Ama herkesin başına gelen bir sorun. Tatile giderken, bavulunuza elektronik topuk rendesi atın. Scholl’de fiyatları 35 TL’den başlıyor.