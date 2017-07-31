Avusturya'da Rüya Gibi Bir Köy: Hallstatt

Avusturya’ya gitmek için can atacağınız bir köy… HALLSTATT.

Avusturya’nın Salzkammergut kentinde bir köy olan Hallstatt görenlerde hayranlık uyandırıyor. Hallstatt aslında tarihi bir tuz üretim merkezi. UNESCO Dünya Miraslarından biri olmasıyla da güzelliğini kanıtlıyor.

Hallstatt'a Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan Avusturya’ya her gün sefer düzenleniyor. Hallstatt küçük bir yerleşim yeri olduğu için havaalanı yapılmamış. Salzburg W.A. Mozart havaalanına 2,5 saatlik yolculuk sonunda ulaşılıyor. Salzburg Merkez Tren Garı önünden kalkan 150 numaralı otobüs ile 1,5 saat sonra Bad Ischl istasyonuna ulaşılıyor. Bu yolculuk bitmesin isteyeceksiniz çünkü yolculuk boyunca Alp dağları, göller ve ormanların müthiş manzarasına şahit olacaksınız. Bad Ischl Tren İstasyonundan Hallstatt’a gitmek için “stainac” isimli trene binmelisiniz. Gidiş- dönüş biletinizi birlikte almalısınız çünkü Hallstatt’ta bilet satılmıyor ve gişeler saat 6’da kapanıyor. Tren istasyonundan köye ise feribotla geçiliyor. Bu ulaşım size gidiş- dönüş yaklaşık 35 euroya mal olacaktır.

Hallstatt'a Ne Zaman Gidilir?

Kış mevsiminde her yer bembeyaz olsa da soğuktan istediğiniz gibi gezemeyebilirsiniz. Hallstatt’ı keşfetme için en uygun aylar mayıs-eylül arası. İlkbaharın yeşili sonbaharın toprak rengi, Hallstatt’a muhteşem bir güzellik katıyor.

Hallstatt Gezi Önerileri

Salzwelten tuz madeni turuna mutlaka çıkmalısınız. Geçimini tuz ile sağlayan Hallstatt, bu durumu turizmle de harmanlıyor. Bölgenin en yüksek yeri olan bu maden turuna füniküler ile çıkılıyor. Mağaralar içerisinde tuz oluşumu ile ilgili bilgiler de veriliyor. Küçük şişelerde verdikleri tuz hediyeleriyle de gönülleri fethediyorlar. Maden yolculuğu sonunda Alp dağlarına karşı yemek yiyerek manzaranın tadını çıkarmak burada yapacaklarınız arasında en başta yer almalı.

Görmek isteyeceğiniz bir diğer yer esrarengizliğiyle “beinhaus” yani kemik evi. Burada mezar alanı kısıtlı olduğu için ölüler geçici olarak gömülüyor ve 15 yıl sonra kemikler tekrar çıkarılıp beyazlaması için bu eve bırakılıyor. Ev içerisinde yer alan kafataslarına ise sahiplerinin isimleri ve meslekleri yazılıyor. Böylelikle yeni ölümler için yer açılıyor.

Köyde göreceğiniz hoş mimarisiyle yöre evleri ve bu evlere sarılmış olan muhteşem çiçekler ve meyve ağaçları gezinize renk katıyor. Buradaki banklardan birine oturup çevrenizdeki güzelliğin tadını çıkarmalısınız. Fotoğraf çekinmeyi de unutmayın.

Meydanda bulunan Holy Trinty diye adlandırdıkları baba oğul ve kutsal ruh sütununu göreceksiniz. Bu sütun onlar için oldukça önemli.

Hallstatt Kültür Mirası Müzesi’ne tarihe karşı ilginiz varsa mutlaka uğramalısınız. Hallstatt’ın tarihini keşfederken büyük bir haz alacağınıza eminiz.

Köy içerisinde her yerden görülen Evangelist Kilisesi de uğramanız gereken yerlerden biri. 18. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan kilisenin terasından bütün köyün manzarasını izlemelisiniz.

Hediyelik eşya dükkânları da oldukça fazla olan merkezden sevdiklerinize bir şeyler alabilirsiniz.

Gölde elektrikli tekneler ile geziye çıkabilirsiniz. Ya da yüzmek isterseniz plajı da mevcut. Elektrikli tekne nedir diyorsanız buranın halkı doğayı korumak için mazot kullanmamayı tercih ediyor.