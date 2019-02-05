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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen
Seyahat
DHA
05.02.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan, Muğla- Aydın il sınırları içindeki Bafa Gölü'nde güneşin vedası görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından sızan güneş ışınlarının sarı tonlarla üzerine düştüğü gölde seyrine doyum olmayan görüntüler oluştu.

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Ülkenin ender sulak alanlarından biri olan Bafa Gölü, hem birçok mahallenin geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı. Yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan göl, çevresindeki ve içindeki adalarda bulunan antik kalıntılarla binlerce yıl öncesinin de tanıklığını yapıyor. Ilgınlardan, zeytinliklerden ve çam ormanlarından oluşan bitki örtüsüyle Bafa Gölü, Büyük Menderes deltasının saklı olduğu ekosistem özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

Plankton ve su bitkileri bakımından oldukça zengin olan gölde birçok balık yaşama imkanı buluyor. Göl kıyısındaki mahallelerin sakinleri de geçimlerini büyük ölçüde balıkçılıktan sağlıyor. Kültürel özelliği de ön planda olan gölde Beşparmak Dağları’ndaki 5 bin yıllık yazı ve resimler, Herakleia Antik Kenti kalıntıları, Athena Tapınağı ve Endymion Tapınağı ile agora, konsey binası, hamam, tiyatro, çeşme binası kalıntıları da bulunuyor.

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

Yılın her mevsimi ziyaretçi çekiyor

Doğa ve tarihin iç içe olduğu göl, bölgeye gelen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri. Zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelse de, Bafa Gölü yılın her mevsiminde ziyaretçi çeken bir bölge. Yaz aylarında sahil kentlerinde yoğunluk arttığında deniz, güneş, kum turizmine alternatif bir tatil imkanı sunuyor. Eşsiz doğası ve serin havası ile öne çıkan Bafa, kızgın kumlardan kaçıp serinlemek isteyenlerin alternatifi arasında yer alıyor. Bafa Gölü’nde tekne ve deniz bisikleti ile gezilebiliyor, balık tutulabiliyor, Kapıkırı Mahalle Plajı’ndan suya girilerek yüzülebiliyor.

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

Minibüs seferleri var

Söke’ye 25, Milas’a 35, Didim’e de 30 kilometre mesafedeki Bafa Gölü’ne bu ilçelerden sürekli minibüs seferleri var. Milas- Söke karayolunun kıyısında bulunduğundan özel araçlarıyla yolculuk yapanlar da başka bir yere gidiyor olsalar bile belirli zamanlarını Bafa Gölü’ne uğramadan geçmiyor. Bafa Gölü en iyi Beşparmak Dağları’nın eteklerinden seyredilebiliyor. Eski adı Bucak olan Gölyaka Mahallesi, göle hakim, nefis bir manzaraya sahip. Gün batımı en güzel buradan izlenebiliyor. Aynı mahalleden yine dolunayı seyretmek de ziyaretçilerin hayran kaldığı manzaralardan.

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

Tatilcilerin, tarihçilerin, gezginlerin, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmezlerinden olan Bafa Gölü’nün kıyısındaki yerleşim birimlerinde pansiyon ve motel gibi konaklama tesisleri var. Hem gölün kıyısında, hem de gölü yüksekten gören birçok restoran da ziyaretçilere hizmet veriyor. Yine göl kıyısındaki mahallelerde yöreye özgü el sanatları ve yiyecekleri bulmak mümkün. Arkeolojik ve tarihi değerler bakımından Türkiye’nin en zengin coğrafyalarından biri olan Bafa Gölü, 1994’te yılında tabiat parkı ilan edildi.

Bafa Gölü’nde gün batımında görsel şölen

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