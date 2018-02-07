Avrupa’da para cezası ödemenize neden olacak ilginç yasaklar

Pasaportsuz dolaşmayı aklınızdan dahi geçirmeyin

Eğer o ülkenin vatandaşı değilseniz pasaport yanınızda değilse en ufak bir sorguda başınız derde girebilir. Bu sebeple Avrupa içerisinde nerede olursanız olun pasaportunuzu yanınızdan bir dakika bile ayırmayın.









Almanya ve İsviçre'de tatil günlerinde gürültüye yol açacak hareketlerden uzak durun

Almanya ve İsviçre'de pazar ya da tatil günlerinde gürültü seviyeleri yasayla minimum düzeyde tutulmaya özen gösteriliyor. Böyle günlerde çim biçmek, matkap çalıştırmak ve çekiç kullanmak yasal yollardan tehlikeli olabilir. Çünkü bu iki ülke tatil günlerinde gürültüyü sevmiyor. Özellikle akşam saatlerine kadar gürültü yapmayı sürdürürseniz şikayetler sonucu tarafınıza iletilecek cezalara hazır olun. İsviçre bu konuda o kadar katı ki, akşam 8'den sonra tuvalet, banyo yıkamak bile başınızı belaya sokabilir.









İtalya'nın turistik bölgelerinde sakın mini bir piknik planı kurgulamayın

Roma'daki İspanyol Merdivenleri'nde çantanıza sıkıştırdığınız sandviçi çıkarıp mini bir piknik hazırlığıyla yemeyi ve Kolezyum gezinizde kahve içmeyi unutun. Roma, Floransa, Venedik gibi İtalya'nın turistik şehirlerinde kamu binaları ve tarihi eserler çevresinde bir şeyler yemek, içmek yasak.









Resmi görevli ve resmi binaları ısrarla fotoğraflamaya çalışmanız farklı algılanabilir

Romanya, Rusya, İspanya, Ukrayna ve Macaristan gibi ülkelerde hükumet binaları, askeri binaları ve havalanlarının bazı bölümlerinin fotoğraflanması sorguya alınmanıza sebep olabilir. Her fotoğraf çeken için bunu ifade etmek doğru olmaz fakat uzun süre aynı noktadan fotoğraflamak kuşku uyandıracaktır.







Güvercin besleyelim derken yüzlerce euro para cezası ödemeyin

Venedik'teki San Marco Meydanı'nda ve Viyana'daki Stadtpark'ta güvercinlere ekmek kırıntılarını serpiştirmeden önce iki kere düşünün. Venedik ve Viyana'da bu kuşları beslerken bir görevliye denk gelirseniz bir uyarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz, üstelik mantıklı bir gerekçe ile... Güvercinler ve asitli atıklar tarihi yapılara zarar verebileceğinden bu konuda oldukça hassas davranılıyor. Uyarı karşılığında ısrarla ekmek atmaya devam ederseniz yüzlerce euro para cezası ödemeye hazır olun.









İspanya'da şehrin sokaklarında bikini ve mayoyla elinizi kolunuzu sallayıp dolaşamazsınız

İspanya'nın Palma de Mallorca ve Barselona şehirlerinde sokakta bikini ve mayoyla dolaşmak 100 ila 500 Euro arasında değişen para cezasına sebep oluyor. Her ne kadar bu iki şehir sıcak ve deniz tatili için ideal şehirler olsa da, insanların görünümü konusunda hassaslar.









Atina Akropolisi ve Partenon başta olmak üzere Atina'nın tarihi bölgelerinde topuklu ayakkabı giymek yasak

Yunanistan'ın antik başkenti Atina görkemli bir tarihi eserlere sahip. Dolayısıyla tarihi eserlere zarar gelmesi konusunda da oldukça hassaslar Yunanlılar. Buradaki tarihi bölgelerde yüksek topuklu ayakkabılarla gezintiye çıkarsanız, sizden yalın ayak dolaşmanız istenebilir.









Fransa'da okul kantinlerinde ketçabın yasaklanmış olması

2011'de okul kantinlerinde ketçabı yasaklayan Fransa'nın gerekçesi, ketçabın sağlıksız olması değil, Fransız yemek kültürüne ait olmamasıydı. Mutfak kültürünü korumak için sınırları bu derece katı olan Fransızlar, ketçap barındıran okul kantinlerine ve denetimini yapmayan okula para cezası kesiyor. Oysa belirtmek gerekir okul dışında, Fransızlar patates başta olmak üzere ketçabı birçok yerde kullanmaya devam ediyor.







Kuzey ülkelerinin tuhaf isim takıntısı

Danimarka ve İsveç'te bebeklere tuhaf ve daha önce duyulmamış isimler koymak yasak. Danimarka vatandaşları bebekler için belirlenmiş 7 bin isim dışında farklı bir isim koymak isterlerse kiliseden onay almak zorundalar. İsveç'te ise her yıl konulacak isimler listesi güncel olarak yayınlanıyor.









Kaynak: Listelist







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