Kışın Avrupa'da tatil yapmak için en ucuz 10 yer

1- Polonya / Varşova / Toplam Bütçe: 135 Euro

Bu kış en üst sıralamalarda yer alan Varşova, toplam maaliyette % 15,5'lik önemli bir düşüş göstererek kış sıralamasında en üst seviyeye ulaşmayı başardı. Polonya'nın başkenti olan Varşova'da 3 kişilik yemek en az 30 Euro iken en fazla 70 Euro tutuyor.

Geçen kış Varşoya'yı ziyaret eden The Telegraph yazarı Mary Lussiana şöyle anlatıyor: "Polonya'nın başkenti Varşova, tarihi ve kültürel dokusuyla ilgi çeken bir kent. Gece hayatı ile ünlü bu kent, ucuz bir kaçamak için oldukça ideal."

2- Litvanya / Vilnius / Toplam Bütçe: 140 Euro

Kışın en ucuz konaklama fırsatı sunan yer Litvanya'nın başkenti Vilnius. Kış tatili için 1-2 gece 3 yıldızlı otelde konaklamanın fiyatı ortalama 66 Euro. Geçen sene Vilnius'u ziyaret eden The Telegraph yazarı Adrian Bridge "Vilnius'un hareketli kafeleri ve orta çağdan kalan tarihi yerleri harika" diye anlatıyor.

"Yılın en güzel zamanlarını Litvanya'nın başkenti Vilnius'da geçirebilirsiniz. Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük orta çağ şehrinin arnavut kaldırımlı sokaklarını dolaşıp o güzel atmosferi soluyabilirsiniz."

3- Polonya / Krakow / Toplam Bütçe: 155 Euro

Krakow kenti toplam maaliyette en büyük ikinci düşüşü yaşarken 3 yıldızlı bir otelde 1 gece kalmak için ortalama 74 Euro ödemek gerekiyor. Krakow'u geçen yıl ziyaret eden Lizzie Porter şöyle anlatıyor: "Polonya'nın en iyi ikinci kenti ve bundan önceki başkenti Krakow, tarihi bir yapıya sahip. 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden bu ülkenin en ünlü yerlerinden biri olan Rynek Glowny'ye mutlaka gitmeniz ve görmeniz gerekiyor."

4- Portekiz / Lizbon / Toplam Bütçe: 160 Euro

Portekiz'in başkenti Lizbon % 17,6 ile en büyük mali düşüşlerden birini gördü. Bu vintage şehrin mavi denizini ve Güney Avrupa başkentinin basit cazibesini görmek için Lizbon'u keşfedin."

5- Yunanistan / Atina / Toplam Bütçe: 165 Euro

Atina, daha önceki toplam maliyetine göre % 0,3 oranında bir yükselme gösterdiği için 5. sıraya yükseldi. "Genellikle Batı Uygarlığı'nın beşiği olarak anılan Atina, 2500 yıllık bir tarihe sahip. Yunanistan'ın son zamanlardaki ekonomik sıkıntılarından dolayı ülke biraz olsun gerilemiş ve kemer sıkma uygulamasından sonra ekonomisini düzeltmeye başlamıştır." diye açıklıyor The Telegraph'ın Yunanistan uzmanı.

6- Budapeşte / Macaristan / Toplam Bütçe: 166 Euro

Listede bulunan 10 il arasından konaklama olarak en pahalı olanı Budapeşte. 3 yıldızlı bir otelde kalmanın bir gecelik bedeli ise ortalama 74 Euro. Macaristan'ın tüm kentlerinde eylülden bu yana konaklama fırsatlarının % 13,6 arttığı biliniyor.

Büyük tarihsel kafeler ve süslü hamamları ile ünlü Budapeşte hayat dolu bir kent.

7- Estonya / Tallinn / Toplam Bütçe: 170 Euro

Estonya'nın başkenti olan Tallinn, orta çağ ve modern zamanın birleşmesi sonucu mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Tallinn aynı zamanda Avrupa'nın en iyi korunmuş şehirlerinden birisi. Arnavut kaldırımlı sokaklar ve kaleleri ile ünlü Tallinn, Danimarka, İsveç, Almanya ve Rusya gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Tallin, 850 yıllık bir tarihe sahip. Sadece bu nedenler için bile Estonya'nın başkenti Tallinn'e gitmek gerekiyor.

8- Letonya / Riga / Toplam Bütçe: 170 Euro

Avrupa'nın eski Kültür Başkent'i girişin ücretsiz olduğu ünlü müzeler ve tarihi dokusuyla sekizinci oldu.Letonya'nın başkenti Riga 800 yıllık zengin bir tarihe sahip. Kentte bulunan nefes kesici mimari yapılar oldukça dikkat çekiyor.

9- Hırvatistan / Dubrovnik / Toplam Bütçe: 177 Euro

İlk 10'a girebilmeyi başarabilen bir diğer şehir ise Hırvatistan'da bulunan Dubrovnik. Düşük otel fiyatları ve düşük alışveriş sezonu fiyatlarıyla Dubrovnik sekizinci sırada.

Adriyatik'in sakin mavi sularına bakan mükemmel konumu ile Dubrovnik, dünyanın en görkemli şehirlerinden biridir. Bu nedenle de UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'ne girebilmeyi başarmıştır. Sağlam orta çağ mimarisi, kilisesi ve plajıyla ünlü Dubrovnik'te deniz ürünlerinden faydalanmak oldukça üst düzeyde.

10- Rusya / Moskova / Toplam Bütçe: 186 Dolar

Rusya'nın başkenti Moskova, bu sene Avrupa şehirleri kış tatil rotaları listesinde 10 numarada yer alıyor. Toplam bütçesi % 8,8 oranında artan Moskova hafif bir düşüş yaşadı.

Avrupa'nın en canlı şehirlerinden biri olan Moskova, 24 saatlik canlılığıyla, ünlü Kızıl Meydanı'yla, Kremlin ve Lenin Mezarları'yla ve birçok turistlik yerleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Kaynak: The Telegraph