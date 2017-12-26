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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatAvrupa’da en kolay vize alınan ülkeler
Seyahat Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler
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Seyahat
Hürriyet Haber
26.12.2017 - 14:24| Son Güncelleme:

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Yurt dışına seyahat etmek özellikle de Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda vize sorunu nedeniyle çoğu zaman çileye dönüşebiliyor. Bununla birlikte hem tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan hem de fazla zorlanmadan vize alabileceğiniz ülkeler var. İşte o ülkeler...
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Macaristan

Buda ve Peşte’nin birleşmesiyle meydana gelen başkent Budapeşte uzun zamandır hayallerinizi süslüyorsa size iyi bir haberimiz var. Şehre ve ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmek için gereken vizeyi almak oldukça kolay. Sadece Macaristan konsolosluklarından veya internet adresinden başvuru için gerekli belgeleri öğrenip, zaman kaybetmeden bu belgeleri hazırlayarak, ülkenin tarihi merkezlerine doğru yolculuğa hazırlanabilirsiniz. Eğer vizenizin geçerli olduğu sürede diğer Schengen ülkelerini de görmek isterseniz buradan kolayca farklı yerlere de seyahat edebilirsiniz.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Yunanistan

Avrupa’da vize alması en kolay ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Başkent Atina antik çağın en önemli bazı kalıntılarıyla, birçok kişiye göre İzmir’in bir kopyası gibi olan Selanik ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi, Beyaz Kule gibi eserleriyle kesinlikle dikkate değer. Havaların sıcak olduğu bir dönemde giderseniz Mikanos, Santorini ve Girit gibi adalarda denizin ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Kos, Midilli ve Rodos gibi bazı adalara da kapıda vize uygulaması ile daha kolay giriş yapma şansınız var. 

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler


Slovakya

Avrupa’nın diğer popüler ülkeleri kadar ziyaret edilmese de Slovakya turist vizesi için başvuranlara kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkeye giriş yaptıktan sonra Schengen vizenizle diğer ülkelere gitmek için Slovakya’yı bir geçiş noktası olarak da kullanabilirsiniz.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

İspanya

Lezzetli tapas ve paella ülkesi İspanya’ya seyahat etmek için vize almak da fazla zorlayıcı bir süreç değil. Ülkeye turistik amaçlarla seyahat edecekseniz İspanya vizesi için gerekli olan başvuru evraklarını tamamlamanız ve sonrasında konsolosluğun yolunu tutmanız yeter. İspanya’da başta Barselona, Madrid ve Sevilla olmak üzere görülmeye değer onlarca farklı şehir ve tarihi eser bulunuyor. Eğer tercihinizi Barselona’dan yana kullanırsanız kış ayları dışında yılın büyük bir bölümünde denize de girebilirsiniz.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Portekiz

Akdeniz ülkelerinin Avrupa’nın kuzeyinde bulunanlara göre vize konusunda daha bonkör oldukları bir gerçek. Bir de buna turizm gelirlerini arttırmak isteyen Portekiz gibi ülkeler eklenince bu bölgeye seyahat etmek neredeyse vizesiz ülkelere yolculuk yapmak kadar kolay denebilir. Evraklarınızı konsolosluğa teslim edin ve sonrasında başkent Lizbon’a uygun bir uçak bileti aramaya başlayın.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

İtalya

Antik kalıntılarıyla Roma, kanallar arasında gondolla gezinebileceğiniz Venedik veya Avrupa sanatının mabedi kabul edilen Floransa. İster birini isterseniz hepsini birden ziyaret edin. İhtiyacınız olan İtalya vizesine başvurunuzu gerçekleştirdikten birkaç gün sonra kavuşmanız mümkün olacaktır. İtalya, vize konusunda en rahat ülkelerden biri olduğu gibi aynı zamanda da tatil için en fazla tercih edilen ülkelerden de biri olarak dikkat çekiyor. Yurt dışı uçak biletlerinin önemli bir bölümü başkent Roma ve Venedik gibi tarihi şehirlere alınıyor.

Vizesiz gidilen ülkeler En güncel liste...
Vizesiz gidilen ülkeler! En güncel liste...


İtalya’nın vize kolaylığı sağlayan ülkelerden biri olması nedeniyle Avrupa’da birkaç ülkeyi görmek üzere yola çıkan gezginler de genellikle Schengen başvurularını İtalya üzerinden yapıyorlar. Bununla birlikte eksik evraklarınız varsa veya vize onayı için gerekli koşulları sağlamıyorsanız başvurunuzun reddedilme ihtimali da bulunuyor. Görülecek çok sayıda şehire ve yere sahip İtalya’da seyahat için nereden başlayacağına bir türlü karar veremeyenler için başkent Roma harika bir başlangıç noktası olacaktır.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Fransa

Dünyada turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Fransa’nın başkenti Paris her yıl en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sıralara girmeyi başarıyor. Ayrıca Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Fransız Rivierası da ülkeye turist çeken diğer bölgeler arasında yer alıyor.

Vizesiz ve uygun fiyatlı hafta sonu gezisi
Vizesiz ve uygun fiyatlı hafta sonu gezisi


Paris veya Marsilya sokaklarında turlamak için gerekli olan Fransa vizesini almak başta Avusturya ve Almanya gibi ülkelere kıyasla çok daha kolay. Fransa’ya tatil amacıyla seyahat ediyorsanız ve başvuru için evraklarınız tam ise vize alamamanız için bir neden yok.

Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Fotoğraflar: Alamy



Peru Kasabası Huancaya'da bir hafta sonu



 

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