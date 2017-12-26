Avrupa’da en kolay vize alınan ülkeler

Macaristan

Buda ve Peşte’nin birleşmesiyle meydana gelen başkent Budapeşte uzun zamandır hayallerinizi süslüyorsa size iyi bir haberimiz var. Şehre ve ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmek için gereken vizeyi almak oldukça kolay. Sadece Macaristan konsolosluklarından veya internet adresinden başvuru için gerekli belgeleri öğrenip, zaman kaybetmeden bu belgeleri hazırlayarak, ülkenin tarihi merkezlerine doğru yolculuğa hazırlanabilirsiniz. Eğer vizenizin geçerli olduğu sürede diğer Schengen ülkelerini de görmek isterseniz buradan kolayca farklı yerlere de seyahat edebilirsiniz.







Yunanistan



Avrupa’da vize alması en kolay ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Başkent Atina antik çağın en önemli bazı kalıntılarıyla, birçok kişiye göre İzmir’in bir kopyası gibi olan Selanik ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi, Beyaz Kule gibi eserleriyle kesinlikle dikkate değer. Havaların sıcak olduğu bir dönemde giderseniz Mikanos, Santorini ve Girit gibi adalarda denizin ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Üstelik Kos, Midilli ve Rodos gibi bazı adalara da kapıda vize uygulaması ile daha kolay giriş yapma şansınız var.









Slovakya



Avrupa’nın diğer popüler ülkeleri kadar ziyaret edilmese de Slovakya turist vizesi için başvuranlara kolaylık sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkeye giriş yaptıktan sonra Schengen vizenizle diğer ülkelere gitmek için Slovakya’yı bir geçiş noktası olarak da kullanabilirsiniz.







İspanya

Lezzetli tapas ve paella ülkesi İspanya’ya seyahat etmek için vize almak da fazla zorlayıcı bir süreç değil. Ülkeye turistik amaçlarla seyahat edecekseniz İspanya vizesi için gerekli olan başvuru evraklarını tamamlamanız ve sonrasında konsolosluğun yolunu tutmanız yeter. İspanya’da başta Barselona, Madrid ve Sevilla olmak üzere görülmeye değer onlarca farklı şehir ve tarihi eser bulunuyor. Eğer tercihinizi Barselona’dan yana kullanırsanız kış ayları dışında yılın büyük bir bölümünde denize de girebilirsiniz.







Portekiz



Akdeniz ülkelerinin Avrupa’nın kuzeyinde bulunanlara göre vize konusunda daha bonkör oldukları bir gerçek. Bir de buna turizm gelirlerini arttırmak isteyen Portekiz gibi ülkeler eklenince bu bölgeye seyahat etmek neredeyse vizesiz ülkelere yolculuk yapmak kadar kolay denebilir. Evraklarınızı konsolosluğa teslim edin ve sonrasında başkent Lizbon’a uygun bir uçak bileti aramaya başlayın.









İtalya



Antik kalıntılarıyla Roma, kanallar arasında gondolla gezinebileceğiniz Venedik veya Avrupa sanatının mabedi kabul edilen Floransa. İster birini isterseniz hepsini birden ziyaret edin. İhtiyacınız olan İtalya vizesine başvurunuzu gerçekleştirdikten birkaç gün sonra kavuşmanız mümkün olacaktır. İtalya, vize konusunda en rahat ülkelerden biri olduğu gibi aynı zamanda da tatil için en fazla tercih edilen ülkelerden de biri olarak dikkat çekiyor. Yurt dışı uçak biletlerinin önemli bir bölümü başkent Roma ve Venedik gibi tarihi şehirlere alınıyor.







İtalya’nın vize kolaylığı sağlayan ülkelerden biri olması nedeniyle Avrupa’da birkaç ülkeyi görmek üzere yola çıkan gezginler de genellikle Schengen başvurularını İtalya üzerinden yapıyorlar. Bununla birlikte eksik evraklarınız varsa veya vize onayı için gerekli koşulları sağlamıyorsanız başvurunuzun reddedilme ihtimali da bulunuyor. Görülecek çok sayıda şehire ve yere sahip İtalya’da seyahat için nereden başlayacağına bir türlü karar veremeyenler için başkent Roma harika bir başlangıç noktası olacaktır.







Fransa

Dünyada turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Fransa’nın başkenti Paris her yıl en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sıralara girmeyi başarıyor. Ayrıca Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Fransız Rivierası da ülkeye turist çeken diğer bölgeler arasında yer alıyor.







Paris veya Marsilya sokaklarında turlamak için gerekli olan Fransa vizesini almak başta Avusturya ve Almanya gibi ülkelere kıyasla çok daha kolay. Fransa’ya tatil amacıyla seyahat ediyorsanız ve başvuru için evraklarınız tam ise vize alamamanız için bir neden yok.







Fotoğraflar: Alamy









Peru Kasabası Huancaya'da bir hafta sonu





