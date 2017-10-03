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HürriyetSeyahatVizesiz gidilen ülkeler 2017
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Seyahat

Vizesiz gidilen ülkeler 2017

Dünyada sadece uçak bileti alıp gidebileceğiniz ülkeler var. Dünyadaki 195 ülkenin 102’sine Türk vatandaşlarının kolay giriş yapması mümkün. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? İşte o ülkeler…

Hürriyet Haber
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Vizesiz ülkeler son dönemde dış politikada önemli adımların atılması ile birlikte sayıca artıyor, ancak yine de vizesiz gidilebilen ülkeler sayısı hala yeterli değil. Zira hala bir çok ülke tarafından uygulanan Türkiye vize uygulamaları vatandaşı yoruyor. Özellikle de Schengen vizesi vatandaşımızın seyahat özgürlüğünün önündeki engellerden belki de en önemlisi. Biz de sizin için vizesiz gidilen ve sınırda vize alan ülkeleri alfabetik sıraya göre listeledik...


VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

A
Andorra (90 Gün)
Antigua-Barbuda (180 Gün)
Arjantin (90 Gün)
Arnavutluk (90 Gün)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017

B
Bahamalar (8 Aya Kadar Turizm Amaçlı)
Barbados (90 Gün)
Belarus (30 Gün)
Belize (90 Gün)
Bolivya (90 Gün)
Bosna Hersek (90 Gün)
Botswana (90 Gün)
Brezilya (90 Gün)
Britanya Virjin Adaları (30 Gün)

C
Cook Adaları (31 Gün)

D
Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)

E
Ekvador (90 Gün)
El Salvador (90 Gün)
Endonezya (30 Gün)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


F
Fas (90 Gün)
Fiji (120 Gün)
Filipinler (30 Gün)
Filistin (30 Gün – İsrail Üzerinden Geçişte Vize Zorunlu)

G
Guatemala (90 Gün)
Güney Afrika (30 gün)
Güney Kore (90 Gün)
Gürcistan (Kimlikle – 1 Yıl)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


H
Haiti (90 Gün Turizm Amaçlı)
Honduras (90 Gün)
Hong Kong (90 Gün)

İ
İran (90 Gün)
Irak (Sadece Türkiye’den havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Musul, Erbil, ve Süleymaniye’ye seyahatlerinde havaalanında 10 gün)

J
Jamaika (90 Gün)
Japonya (90 Gün)

K
Katar (14 gün)
Karadağ (90 Gün)
Kazakistan (30 Gün)
Kırgızistan (Süre Sınırı Yok- Kayıt Bürosu’na Kayıt Zorunlu)
Kolombiya (90 Gün)
Kosova (90 Gün)
Kosta Rika (30 Gün)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (30 Gün)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


L
Libya (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
Lübnan (90 Gün)

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M
Makau (30 Gün)
Makedonya (90 Gün)
Maldivler (30 Gün)
Malezya (90 Gün)
Mauritius (30 Gün)
Meksika (e-vize 30 Gün)
Moğolistan (30 Gün)
Moldova (90 Gün)

N
Nikaragua (90 Gün)
Niue (30 Gün)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


P
Palau (30 Gün)
Panama (180 Gün)
Paraguay (90 Gün)
Peru (90 Gün)

S-Ş
Saint Kitts ve Nevis Adaları (90 Gün)
Saint Lucia (45 Gün-6 Hafta)
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
Samoa (60 Gün)
San Marino (İtalya üzerinden giriş yapılıyor -Schengen-)
Seyşeller (90 Gün)
Sırbistan (90 Gün)
Singapur (90 Gün)
St. Vincent-Grenadines
Suriye (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
Swaziland (30 Gün)
Şili (90 Gün)

T
Tayland (30 Gün)
Tayvan (Havalimanında+2 Fotoğraf 30 Gün)
Trinidad ve Tobago (30 Gün)
Tunus (90 Gün)
Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)
Tuvalu (30 Gün)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


U-Ü
Ukrayna (60 Gün, kimlikle de ziyaret edilebiliyor)
Uruguay (90 Gün)
Ürdün (90 Gün)

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V
Vanuatu (30 Gün)
Vatikan (Yalnızca İtalya’dan -Schengen şart- Girilebiliyor)
Venezuela (90 Gün)

SINIRDA VİZE ALINAN ÜLKELER

A
Azerbaycan (Haydar Aliyev Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı 1 aylık vize 10$. 2 fotoğraf ve pasaport fotokopisi bulundurun.)

B
Bahreyn (Kapı Vizesi 15 Gün – 15 gün uzatılabiliyor)
Bangladeş (Dakka)
Bhutan (Tur operatörü ile)
Birleşik Arap Emirlikleri (Transit vizesiz, Dubai vize istiyor)
Brunei Sultanlığı (72 Saate kadar transit vize)
Burkina Faso (75 Euro)
Burundi

C
Cape Verde
Cibuti

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


D
Doğu Timor (Kapı Vizesi 30 Gün)
Dominik Cumhuriyeti

E
Ermenistan (Yalnızca Bordo Pasaportlulara Sınırda 21 Gün. Pasaportunuzda Ermenistan kaşesi varsa Azerbaycan vize vermiyor. Ermenistan vizesine online başvurusu yapın (10$). Mail ile gönderilen vize kağıdına kaşe basılıyor.)

G
Gana

K
Kamboçya (Kapı Vizesi 30 Gün- 30$)
Kenya (e-vize şart, 50$)
Kuveyt (Kapı Vizesi 90 Gün)
Komor Adaları (e-vize)

Vizesiz gidilen ülkeler 2017


M-N
Madagaskar (Kapı Vizesi 90 Gün)
Mali
Mozambik (Kapı Vizesi 30 Gün, 75$)
Myanmar (e-vize 28 Gün)
Nepal (Kapı Vizesi 15-30-90 Gün, 25$)

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R-S
Ruanda (Transit 3 Gün)
Samoa (34$)
Sri Lanka (Kapı Vizesi ya da e-vize 30 Gün 30$)
Senegal (e-vize)
Sudan (Hartum Havalimanı Kapı Vizesi 30 Gün 105$)

T
Tacikistan (Duşanbe Havalimanı Kapı Vizesi 60 Gün)
Tanzanya (Kapı Vizesi 90 Gün 50$)
Togo (Kapı Vizesi)
Tonga (31 Gün)

U
Uganda
Umman (Kapı vizesi 30 Gün)

Z
Zambiya (Kapı vizesi 30 Gün 50$)
Zimbabwe (Kapı vizesi 30$)

Kaynak: Hürriyet Haber

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