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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
21.02.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Aşk filmlerinin unutulmaz şehirleri

Romantik filmlerde izlediğimiz aşk hikayelerinin başrolünde ki şehirler, beyaz perdede olduğu kadar gerçek oldukça hayatta da etkileyici. Beyaz perdenin unutulmaz aşk filmleri, hikayeleriyle olduğu kadar, bu hikayelerin yaşandığı şehirlerle de hafızalarımıza kazınıyor. Peki bu seyahatinizi de en sevilen romantik filmlerin çekildiği gerçek mekanlarda biraz dolaşmaya var mısınız? İşte size aşk filmlerinin unutulmaz şehirleri…

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Viyana – Before Sunrise

Bir trendeki iki yabancı olan Celine ile Jesse’nin tanışmasını ve Viyana sokaklarında gün doğana kadar dolaşıp hayat üzerine konuşmalarını anlatan film, insanda sırt çantasını alıp Avrupa’nın tren istasyonlarında kaybolma isteği yaratacak kadar romantik.

Aşk filmlerinin unutulmaz şehirleri

Ethan Hawke ve Julie Deply’nin müthiş kimyası ve diyalogların sade güzelliği bir yana, Viyana da filmi bu kadar unutulmaz kılan çok önemli bir unsur. Prater lunaparkındaki ilk öpüşmeleri, Albertina Sarayı’nın önündeki diyalogları ve elbette klasik bir Viyana kafesi olan Café Sperl’de ki sahne başta olmak üzere, Viyana’da Before Sunrise sahnelerinin izini sürebileceğiniz birçok mekan bulunuyor.

Paris – Midnight in Paris

Paris’in büyülü romantizmi birçok filmin fonunu oluşturuyor, ancak Woody Allen’ın sınırsız hayal gücünün eseri Midnight in Paris, şehri bir değil tam üç zaman diliminde birden göstererek kalbimizi kazanıyor. Ünlü senaryo yazarı Gil ve nişanlısının, çıktıkları Paris tatilinde aslında birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını anlamasıyla başlayan hikaye, büyülü bir şekilde 1920’lerin ve 1890’ların Paris’ine kadar uzanıyor.

Aşk filmlerinin unutulmaz şehirleri

Şehre yolu düşmüş birçok ünlü sanatçıyla tanışmanın yanı sıra, sihirli bir de aşk hikayesi izliyoruz filmde. Paris’ten muhteşem görüntülerle açılan filmin en önemli sahnelerinden biri Gil’in 1920’lere ilk yolculuk ettiği o an. Bu basamaklar Latin Quartier bölgesindeki St. Etienne du Mont Katedrali’nin önünde bulunuyor. Gil’in izinden gitmek isterseniz St. Germain de Pres’deki, bir zamanlar ünlü yazarların kahvelerini yudumladığı kafeleri gezebilir, Seine Nehri kıyısında aylaklık edebilir, Alexandre Köprüsü’nden geçebilir ve şehrin en ünlü kitapçısı Shakespeare and Company’nin raflarını karıştırabilirsiniz.

Londra – Notting Hill

Londra’nın en büyüleyici mahallelerinden biri Notting Hill ve özellikle hafta sonları epey kalabalıklaşan Portobello Road, Büyük Britanya’nın başkentini ziyaret ediyorsanız mutlaka görmeniz gereken yerlerden.

Rengarenk bir şehir: Londra
Rengarenk bir şehir: Londra

Mahalleyle aynı adı taşıyan Notting Hill filmi de seyahat kitapları satan bir dükkanı olan William Thacker’ın hayatının, bu dükkana dünyanın en ünlü aktrislerinden birinin girmesiyle değişmesini anlatıyor. Aşkın engel tanıyıp tanımadığını sorgulayan filmde izlediğiniz mekanları gerçek hayatta da görebilirsiniz. William’ın kitapçısı, evi, birlikte gittikleri sinema ve parkın tümü bu mahallede.

Tokyo – Lost in Translation

Tamamen farklı bir kültürde kaybolmanın ve bu yabancı yerde biriyle tanışarak onunla özel bir bağ kurmanın naif hissini harika bir şekilde yansıtan film Lost in Translation, Tokyo’nun neon ışıklarının altındaki kalabalık sokaklarında geçiyor.

Aşk filmlerinin unutulmaz şehirleri

Filmin atmosferini özellikle şehrin en renkli mahalleleri Shinjuku ve Shibuya’da hissedebilirsiniz. Ne de olsa Bill Murray ve Scarlett Johansson’un canlandırdığı karakterlerin konakladığı ve Tokyo’yu kuşbakışı gören teras barında içkilerini yudumladığı Park Hyatt Tokyo oteli ile o meşhur karaoke sahnesinin yaşandığı karaoke barı bu mahallelerde bulunuyor.

Barselona & Oviedo, Vicky Cristina Barcelona

Başka bir Woody Allen klasiği olan Vicky Cristina Barcelona, bu kez bizi İspanya’nın sıcacık atmosferine götürüyor. Alışılmışın dışında bir tatil, arkadaşlık ve aşk hikayesini anlatan film bizi Barcelona’nın La Sagrada Familia, Parc Güell gibi en klasik turistik noktalarından Els Quatre Gats gibi ünlü kafelerine, ardından Kuzey İspanya’ya, Oviedo şehrine götürüyor.

Başlık
Başlık

Oviedo’daki konaklama seçeneklerinden, zarif Hotel de la Reconquista’yı seçtiğiniz takdirde, hem filmde Javier Bardem’in canlandırdığı flörtöz ve cazibeli ressam Juan Antonio’nun hem de yönetmen Woody Allen’ın favori otelinde konaklamış olacaksınız.

Kaynak: brandlifemag
Fotoğraflar: qubicle, imdb, finder

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