Artvin’deki doğa harikası Karagöl yok olmaktan kurtuldu!

Proje de yapılan tersip bendi ve özel menfezlerle alüvyonların dolması engellenen gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.

Borçka Tabiat Parkı'nda yer alan ve 1800'lü yıllarda Aralık Deresi’nin oluşan heyelan sonucu önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinen Karagöl, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

Son yıllarda Aralık Deresi’nin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün yaklaşık 6 dönümü yok oldu, 30 metre olan derinliği 8 metreye düştü.

Karagöl'ün alüvyon tehdidine karşı önlem alınmaması halinde yok olma riski üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü, Karagöl'ü kurtarmak için eylem planı hazırladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde tersip bendi inşa edildi, ağaç ve taşlarla yapılan özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellendi.

Eylem planı kapsamında derinlik ölçümü yapılacak gölün dolan alüvyonları da boşaltılacak. Gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.