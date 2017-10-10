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Seyahat

Artvin’deki doğa harikası Karagöl yok olmaktan kurtuldu!

Artvin’in Borçka İlçesi’nde Aralık Deresi'nin taşıdığı alüvyonlar nedeniyle 6 dönümü yok olan, 30 metre olan derinliği de yaklaşık 8 metreye inen Karagöl için hazırlanan kurtarma eylem planı tamamlandı.

DHA
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Proje de yapılan tersip bendi ve özel menfezlerle alüvyonların dolması engellenen gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.

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Borçka Tabiat Parkı'nda yer alan ve 1800'lü yıllarda Aralık Deresi’nin oluşan heyelan sonucu önünün kapanmasıyla oluştuğu bilinen Karagöl, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.

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Son yıllarda Aralık Deresi’nin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün yaklaşık 6 dönümü yok oldu, 30 metre olan derinliği 8 metreye düştü.
 
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Karagöl'ün alüvyon tehdidine karşı önlem alınmaması halinde yok olma riski üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü, Karagöl'ü kurtarmak için eylem planı hazırladı.

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Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde tersip bendi inşa edildi, ağaç ve taşlarla yapılan özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellendi.
 
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Eylem planı kapsamında derinlik ölçümü yapılacak gölün dolan alüvyonları da boşaltılacak. Gölün çevresi de ahşapla desteklenen yürüyüş yolları ile donatıldı.
 
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliği ile öne çıkan yerlerin başında gelen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Eşsiz güzellikleri barındıran göl tatilci ve turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

 

Kaynak: DHA

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