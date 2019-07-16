Antalya'nın muhteşem su altı dünyası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAntalya'nın muhteşem su altı dünyası
GeriSeyahat Antalya'nın muhteşem su altı dünyası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Antalya'nın muhteşem su altı dünyası
Seyahat
DHA
16.07.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Antalya'nın muhteşem su altı dünyası

Yılın her mevsimi dalış yapılabilen ve su altı canlı zenginliğiyle dikkat çeken Antalya sahilleri yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bölgede her gün yaklaşık 1000 kişi dalış yaparken, dalan kişiler deniz kaplumbağası, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, endemik Akdeniz balık türleriyle karşılaşıyor. Ayrıca adını Yunan mitolojisindeki ‘Deniz Tanrısı’ Poseidon’dan alan Posidonia Çayırları’nı (deniz çayırları) da görmek mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya 640 kilometrelik sahili ve yüzlerce plajıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlarken, ziyaretçilerine 222 dalış noktasıyla da Akdeniz’in sualtı dünyasının kapılarını açıyor. Bölgede eğitim ve tanıtım dalışları olmak üzere her gün yaklaşık bin dalış yapılıyor. Antalya dalış turizmi konusunda Avrupa’nın en popüler noktalarından biri olma yolunda ilerlerken, Doğu Akdeniz ekosistemi içinde yer alması nedeniyle berrak temiz suyu, doğal resif alanları, biyolojik çeşitliliğinin fazla oluşu ve son yıllarda Kızıldeniz’den gelen deniz canlıları türleriyle dalış turizmine renk katıyor. Antalya, su altı fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekiyor.

Antalyanın muhteşem su altı dünyası



Antalya Sualtı Derneği Üyesi Buğra Kayalı (39), 1 yıldır su altı zenginliklerini görüntülediğini belirtirken, Antalya’nın biyo çeşitliliği ve batıklarıyla çok zengin olduğunu söyledi. Çektiği fotoğraflar ve videolarla yaklaşık 222 dalış noktasıyla su altının gizemli dünyasını tanıttığını kaydeden Kayalı, “Bölgede dalış eğitimleri veren ve dalış yaptıran gruplar var. Sezonda bütün bölgede tanıtım dalışlarıyla birlikte eğitim dalışları da dâhil günlük bin dalış yapılıyor diyebiliriz" dedi. Antalya’nın su sıcaklığı nedeniyle dört mevsim dalışa uygun olduğunu da vurgulayan Kayalı, “Yılın 12 ayı dalış yapılabiliyor ama sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında dalış aktiviteleri artıyor" diye konuştu.

Antalyanın muhteşem su altı dünyası



Su altının bilinmeyen bir dünya olması nedeniyle ilgisini çektiğini sözlerine ekleyen Kayalı, “Su altından birçok insan haberdar değil. O dünyayı tanıtmak ve bazı noktalarda bilinçlendirmek adına fotoğraf çekiyorum" dedi. Su altı fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaştığını söyleyen Kayalı, “2017 yılında kurulan ve halen 100 üyesi bulunan derneğimizin amacı da su altını tanıtmak. Çoğu kişinin haberdar olmadığı bu dünyadan onlara bir şeyler sunabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Antalyanın muhteşem su altı dünyası


Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya bölgesinde dalış yapanların her an deniz kaplumbağası, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, Akdeniz’in Amazon ormanları olarak nitelendirilen ve adını 'Deniz Tanrısı' Poseidon’dan alan Posidonia Çayırları, orfoz, lagos ve endemik olan Akdeniz’in diğer balıklarıyla karşılaştığını belirtti. Antalya bölgesinde su altındaki batıkların da dalış turizmine renk kattığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya yat limanı açıklarındaki Fransız savaş gemisi, Kemer ilçesi açıklarındaki Paris Batığı, Manavgat ilçesi yakınlarındaki Hadley's Harem adlı uçak batığının hikâyeleriyle de dikkat çektiğini söyledi.



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Antalya'nın muhteşem su altı dünyası
Mısır'da Bent piramidi ziyaretçilere açıldı
Yaz tatilinde Instagram’ı coşturacak rotalar
15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi