Antalya’nın en iyi 10 resort oteli

JÜRİ
Başaran Ulusoy – TURSAB Başkanı
Erdal İpekeşen – TEMPO Travel Yayın Danışmanı
Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı
Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı
Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı
Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü
Nilay Örnek – Gazeteci
Oya Mumcuoğlu – Seyahat danışmanı
Ali Tufan Koç – Kent yazarı
Özlem Avcıoğlu – Seyahat danışma
Krallar gibi
MAXX ROYAL / KEMER
Açık ve kapalı yüzme havuzları, su parkı, çocuklara özel koy, masmavi plaj, gece kulübü, SPA merkeziyle krallar gibi bir tatil imkânı sunuyor. Nilay Örnek, “Resort kavramı içinde, ‘butik’ otel hizmeti alabileceğiniz, gusto zenginliği yaşayabileceğiniz harika bir otel” yorumunu yapıyor. Eğlencenin bir an olsun durmadığı otelde 15 Ağustos’ta Eva Simons, 22 Ağustos’ta Nyusha konseri var. Minimum üç gece konaklama şartı ile iki kişilik oda fiyatı gecelik 3.800 TL. Kemer, (0242) 813 60 60
Golf ve eğlence
REGNUM CARYA / BELEK
Golf tutkunuysanız bu otel tam size göre. Üstelik otelde konaklayanlar ‘Land of Legends’ tema parkını ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabiliyor. Deniz ve golf sahası manzaralı 537 odası var. Dünyanın farklı mutfaklarına ait lezzetleri tadabileceğiniz dört alakart restoranı mevcut. İki kişilik oda fiyatı gecelik 2230 TL. Belek, (0242) 710 34 34
Selçuklu tarzı
KEMPINSKI THE DOME / ANTALYA
Özel kumlu sahilin kenarında zarif Selçuklu mimarisiyle tasarlanan otel 383 odasıyla hizmet veriyor. Barları, kafeleri ve alakart restoranları farklı mutfakların lezzet deneyimlerini sunuyor. Otelde 18 delikli golf sahası da var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1470 TL. Belek, (0242) 710 13 00
Geniş imkânlar
RIXOS PREMIUM BELEK / BELEK
Rixos’un amiral gemisi olan otel 1000 metre uzunluğa sahip plajı, 12 bin metrekarelik su parkı, geniş SPA imkânları ve İtalyan ve Türk mutfağı ağırlıklı restoranlarıyla unutulmaz bir yaz tatili sunuyor. Minimum üç gece konaklama şartıyla iki kişilik oda fiyatı gecelik 1.320 TL. Belek, (0242) 710 20 00
Lüks ve ihtişam
KAYA PALAZZO / BELEK
Özel havuzlu süit odaları, denize yakın villaları, dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini sunan a la carte restoranlara sahip. Bahar Akıncı, “Lüks ve ihtişamı bir arada sunuyor” diyor. Aqua parkı, tenis kortları, futbol ve golf sahalarıyla spor ve eğlence için çok sayıda imkân var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.600 TL. Belek, (0242) 710 40 00
Dağ ve deniz manzarası
NIRVANA / KEMER
Maldiv tarzı ahşap mimarisi, peyzaj zenginliği Nirvana 115 villadan oluşuyor. Üç bin civarındaki çam ağacı arasında bir yanında dağ manzarası diğer yanda ise deniz manzarasına sahip. Meksika, Uzakdoğu, Rus, Osmanlı gibi dünyaca ünlü mutfakların olduğu 8 farklı restoranı var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.290 TL. Kemer, (0242) 824 99 15
|Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabası
Dünya standartlarında
MAXX ROYAL BELEK / BELEK
Otelin içerisinde yedi havuz, lunapark, gece ışıklandırılan dünya standartlarındaki 18 delikli golf sahası mevcut. Japon, Akdeniz, Yunan ve Türk spesiyaliteleri dâhil olmak üzere dünya mutfağından lezzetler sunulduğu beş restoran 13 barla da mideye hitap ediyor. Minimum üç gece konaklama şartıyla iki kişilik oda fiyatı gecelik 3.750 TL. Belek, (0242) 710 27 00
Ağaçların arasında
GLORIA SERENITY / BELEK
Yemyeşil ağaçlarla çevrili bir doğada superior, süit veya villada konaklayabilirsiniz. Animasyon, gece eğlenceleri, SPA merkezi ve sekiz restoranı var. Ayrıca 45 deliğe sahip Türkiye’nin en büyük golf sahası da burada bulunuyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1800 TL. Belek, (0242) 710 23 00
Butik konsept
RİXOS BELDİBİ / KEMER
Her şey dahil olarak hizmet vermesine rağmen müşterilerine butik konseptte ağırlıyor. Otelde konaklayanlar The Land of Legens eğlence tema parkına ücretsiz ve sınırsız olarak girebiliyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1400 TL. Kemer, (0242) 824 97 00
Her anı dolu
CALİSTA LUXURY RESORT / BELEK
Deniz ve dağ manzaralı odalara sahip otelde beş adet tenis kortu, futbol sahaları, 3500 metrekarelik SPA alanı, havuz başındaki restoranlarla tatilinizin her anını dolu dolu yaşayacaksınız. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.100 TL. Belek, (0242) 710 01 01
Kaynak: Selim ONAT