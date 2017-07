Antalya’nın en iyi 10 resort oteli

JÜRİ

Başaran Ulusoy – TURSAB Başkanı

Erdal İpekeşen – TEMPO Travel Yayın Danışmanı

Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı

Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı

Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı

Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü

Nilay Örnek – Gazeteci

Oya Mumcuoğlu – Seyahat danışmanı

Ali Tufan Koç – Kent yazarı

Özlem Avcıoğlu – Seyahat danışma

Krallar gibi

MAXX ROYAL / KEMER



Açık ve kapalı yüzme havuzları, su parkı, çocuklara özel koy, masmavi plaj, gece kulübü, SPA merkeziyle krallar gibi bir tatil imkânı sunuyor. Nilay Örnek, “Resort kavramı içinde, ‘butik’ otel hizmeti alabileceğiniz, gusto zenginliği yaşayabileceğiniz harika bir otel” yorumunu yapıyor. Eğlencenin bir an olsun durmadığı otelde 15 Ağustos’ta Eva Simons, 22 Ağustos’ta Nyusha konseri var. Minimum üç gece konaklama şartı ile iki kişilik oda fiyatı gecelik 3.800 TL. Kemer, (0242) 813 60 60







Golf ve eğlence

REGNUM CARYA / BELEK



Golf tutkunuysanız bu otel tam size göre. Üstelik otelde konaklayanlar ‘Land of Legends’ tema parkını ücretsiz ve sınırsız olarak kullanabiliyor. Deniz ve golf sahası manzaralı 537 odası var. Dünyanın farklı mutfaklarına ait lezzetleri tadabileceğiniz dört alakart restoranı mevcut. İki kişilik oda fiyatı gecelik 2230 TL. Belek, (0242) 710 34 34







Selçuklu tarzı

KEMPINSKI THE DOME / ANTALYA



Özel kumlu sahilin kenarında zarif Selçuklu mimarisiyle tasarlanan otel 383 odasıyla hizmet veriyor. Barları, kafeleri ve alakart restoranları farklı mutfakların lezzet deneyimlerini sunuyor. Otelde 18 delikli golf sahası da var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1470 TL. Belek, (0242) 710 13 00









Geniş imkânlar

RIXOS PREMIUM BELEK / BELEK



Rixos’un amiral gemisi olan otel 1000 metre uzunluğa sahip plajı, 12 bin metrekarelik su parkı, geniş SPA imkânları ve İtalyan ve Türk mutfağı ağırlıklı restoranlarıyla unutulmaz bir yaz tatili sunuyor. Minimum üç gece konaklama şartıyla iki kişilik oda fiyatı gecelik 1.320 TL. Belek, (0242) 710 20 00









Lüks ve ihtişam

KAYA PALAZZO / BELEK



Özel havuzlu süit odaları, denize yakın villaları, dünya mutfaklarının en seçkin lezzetlerini sunan a la carte restoranlara sahip. Bahar Akıncı, “Lüks ve ihtişamı bir arada sunuyor” diyor. Aqua parkı, tenis kortları, futbol ve golf sahalarıyla spor ve eğlence için çok sayıda imkân var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.600 TL. Belek, (0242) 710 40 00









Dağ ve deniz manzarası

NIRVANA / KEMER



Maldiv tarzı ahşap mimarisi, peyzaj zenginliği Nirvana 115 villadan oluşuyor. Üç bin civarındaki çam ağacı arasında bir yanında dağ manzarası diğer yanda ise deniz manzarasına sahip. Meksika, Uzakdoğu, Rus, Osmanlı gibi dünyaca ünlü mutfakların olduğu 8 farklı restoranı var. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.290 TL. Kemer, (0242) 824 99 15

Dünya standartlarında

MAXX ROYAL BELEK / BELEK



Otelin içerisinde yedi havuz, lunapark, gece ışıklandırılan dünya standartlarındaki 18 delikli golf sahası mevcut. Japon, Akdeniz, Yunan ve Türk spesiyaliteleri dâhil olmak üzere dünya mutfağından lezzetler sunulduğu beş restoran 13 barla da mideye hitap ediyor. Minimum üç gece konaklama şartıyla iki kişilik oda fiyatı gecelik 3.750 TL. Belek, (0242) 710 27 00









Ağaçların arasında

GLORIA SERENITY / BELEK



Yemyeşil ağaçlarla çevrili bir doğada superior, süit veya villada konaklayabilirsiniz. Animasyon, gece eğlenceleri, SPA merkezi ve sekiz restoranı var. Ayrıca 45 deliğe sahip Türkiye’nin en büyük golf sahası da burada bulunuyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1800 TL. Belek, (0242) 710 23 00









Butik konsept

RİXOS BELDİBİ / KEMER



Her şey dahil olarak hizmet vermesine rağmen müşterilerine butik konseptte ağırlıyor. Otelde konaklayanlar The Land of Legens eğlence tema parkına ücretsiz ve sınırsız olarak girebiliyor. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1400 TL. Kemer, (0242) 824 97 00





Her anı dolu

CALİSTA LUXURY RESORT / BELEK



Deniz ve dağ manzaralı odalara sahip otelde beş adet tenis kortu, futbol sahaları, 3500 metrekarelik SPA alanı, havuz başındaki restoranlarla tatilinizin her anını dolu dolu yaşayacaksınız. İki kişilik oda fiyatı gecelik 1.100 TL. Belek, (0242) 710 01 01