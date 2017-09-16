Evcil hayvanla gidilecek 10 otel

1- Doğanın içerisinde: SIMURG INN / ÇANAKKALE

Otelin sahibi Dilara Hanım’ın da köpekleri var. Bu yüzden aradığınız ortamı burada bulacaksınız. Mavi ile yeşilin ortasındaki butik otelde şehrin gürültüsünden uzakta siz kafa dinlerken köpeğinizde özgürce koşacak ve oyunlar oynayacak. Oda kahvaltı iki kişilik konaklama ücreti 600 TL. Evcil hayvan için ek ücret yok. Ayvacık, (0532) 726 26 26









2- Ultra her şey dahil: RİXOS PREMİUM BELEK / ANTALYA

Beş yıldızlı otelde 1000 metre uzunluğa sahip özel plaj, su parkı, eğlence aktiviteleri, dünya mutfaklarının yansıtıldığı 22 restoran ve bar mevcut. Sekiz kilograma kadar evcil hayvan getirebiliyorsunuz. Ancak havuz ve restoran bölümlerine giremiyorlar. Ultra her şey dahil iki kişilik oda 1300 TL. Evcil hayvan için ek olarak 275 TL daha veriliyor. Belek, (0242) 710 20 00









3- Bungalovlarda: MURAT REİS OTEL / BALIKESİR

Paşa Koyu’nda bulunan dört yıldızlı otelde 30 kilograma kadarki köpeğinizle konaklayabiliyorsunuz. İki bölümden oluşan bungalovlarda hayvanınıza özel yatak ve yemek de veriliyor. Oda kahvaltı kişi başı konaklama ücreti 472 TL. Evcil hayvan için ek olarak 105 TL daha veriliyor. Ayvalık, (0266) 312 01 01









4- Ek ücret istemiyorlar: ARGOS IN CAPPADOCIA / NEVŞEHİR

Kapadokya manzarasına karşı konaklayacağınız otelde eğitimli evcil köpeğiniz odanızda veya köpekler için özel olarak hazırlanmış olan bölümde kalabilir. Evcil hayvan konaklaması için ek bir ücret alınmıyor. Oda kahvaltı iki kişilik oda 950 TL. Uçhisar, (0384) 219 31 30









5- Boğaz manzarası: ST REGİS / İSTANBUL

Önde Ortaköy Camii ve arkasında uzanan Boğaz manzarasıy, seçkin alışveriş mağazalarına yakınlığı ve lüks konseptiyle öne çıkıyor. 40 kilograma kadar evcil hayvanı kabul ediyorlar ve ona oyuncak, yatak ve mama veriyorlar. Evcil hayvan için günlük 100 TL ek ücret isteniyor. Oda kahvaltı iki kişilik oda 1025 TL. Şişli, (0212) 368 00 00









6- Ada sefası: KAIKIAS / ÇANAKKALE

Ege kıyısındaki butik otel zengin kahvaltısıyla öne çıkıyor. Evcil hayvanınızla beraber konaklayabiliyorsunuz ve köpeğiniz otelde rahatça dolaşabiliyor. Oda kahvaltı iki kişilik oda 300 TL. Evcil hayvan için ek ücret alınmıyor. Bozcaada, (0532) 363 26 97









7- Bağımsız odalar: MAYA BISTRO / İZMİR

Yavaş şehir unvanına sahip Sığacık’ta, deniz kenarında yer alan otel birbirinden bağımsız 25 odasıyla hizmet veriyor. Evcil hayvanınızla günlük 50 TL ek ücret vererek kalabiliyorsunuz. Oda kahvaltı iki kişilik oda 250 TL. Seferihisar, (0232) 745 74 55





8- Şehirden kaçış: GREENLINE / İSTANBUL

İstanbul’dan fazla uzaklaşmadan, şehrin kasvetinden kaçmak istiyorsanız doğru adres burası. Göksu Nehri’nin kenarındaki otelde köpeğinizle doyasıya oyunlar oynayabilirsiniz. Evcil hayvan için ek ücret almıyorlar. Oda kahvaltı iki kişilik oda 300 TL. Ağva, (0216) 721 84 91









9- Sokak köpeklerine destek: KAPARİ OTEL / İZMİR

İki dönüm araziye yayılan 22 odaya sahip otelin geniş bahçesinde ağaçların arasında köpeğinizle oyunlar oynayabilirsiniz. Evcil hayvan için 50 TL’lik ücret alıyorlar ancak bu ücret kimsesiz hayvanlara bakan bir vakıfa bağışlanıyor. Oda kahvaltı iki kişilik odanın konaklama ücreti 500 TL. Alaçatı, (0232) 716 06 74









10- Butik konsept: YONCA LODGE / MUĞLA

Yanıklar Köyü’ndeki butik otel 14 odaya sahip. Kendine ait adacıklara bakan plajında veya meyve ağaçlarının arasından geçerek ulaşacağınız havuzunun tadını çıkarabilirsiniz. Evcil hayvan için ek bir ücret istemiyorlar. Oda kahvaltı iki kişilik oda 320 TL. Fethiye, (0252) 633 66 88







JÜRİ



Ömür Gedik – HAÇİKO Derneği Başkanı

Ersen Akbaş – Köpek eğitmeni

Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı







Erdal İpekeşen – Doğan Burda Ankara Temsilcisi, hayvansever

Emre Boztepe – Gazeteci, hayvansever

Özge Özder – Oyuncu

Mehmet Turgut – Fotoğraf sanatçısı

Nur Bilen Yavuzer – Güzellik danışmanı, hayvansever

Esra Türker – Ajans sahibi, hayvan sever

Mutlu Tönbekici – Butik oteller kitabı yazarı