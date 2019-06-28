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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.06.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Antalya'da turistler sahilleri doldurdu

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının da 29 derece ölçüldüğü turizmin başkentinde yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

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Turizmin başkenti Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem yüzde 60 olarak ölçüldü. 

Antalyada turistler sahilleri doldurdu


Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı.

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Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapanlar da oldu. Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında eğlendi.

Antalyada turistler sahilleri doldurdu

Antalyada turistler sahilleri doldurdu


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