Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de ucuz tatilin adresleri! Hâlâ tatil planı yapmayanlar bu liste size göre...
Yaz ayları gelince herkesi bir tatil telaşı alıyor. Ama tatil bütçesi de önemli. 5 yıldızlı otel tatili her bütçeye ya da her zevke uygun olmayabiliyor. Biz de gezmenin ve konaklamanın daha ucuz olduğu yerleri sizler için listeledik. İster dört-beş günlük tatil yapın, isterseniz hafta sonu planlarınıza ekleyin. İşte detaylar…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
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Ülkemizde yaz aylarında özellikle güney sahillerinde pek çok yer hem pahalı hem de kalabalık olduğu için eski cazibesini yitirmiş durumda. Bunun yerine daha az bilinen yerleri keşfe çıkarak hem daha sakin hem de daha uygun fiyatlı bir tatil yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Doğayla iç içe: Maden Deresi / Sakarya Maden Deresi; su sesini dinleyerek, yeşile bürünmüş bir çevrede yürüyüşler yapmak ve güzel bir kır sofrası kurmak için yer arayanların tüm isteklerini karşılayan bir doğa harikası. Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan ve uzunluğu 30 km olan Maden Deresi, adını Osmanlı Devletinin son zamanlarında bir Fransız firması tarafından işletilen madenden alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kaynağını Çam Dağı’ndan alan Maden deresi bölgesi; kestane, çınar, gürgen, meşe, kavak ormanları ve fındık bahçeleriyle çevrili. Maden Deresi Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan 327 metre rakıma sahip çevresi göletler, şelaleler ve ormanlarla çevrilmiş doğa harikası bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İstanbul’a yaklaşık 208, Kocaeli’ne ise 117 km uzaklıkta yer alıyor. Yürüyüş parkuru genellikle kanyon içinde, tünellerden ve sarp yamaçlardan geçmekte. Şelaleye giden parkur boyunca birçok şelale ve yüzmek için birçok küçük gölet yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bölgeyi ziyaret edenleri, derenin sonunda güzel bir sürpriz bekliyor. Karşılarına çıkan şelale, parkuru zor bir mesafeyi yürüyenlerin tüm yorgunluğunu alan bir güzelliğe sahip.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Maden Deresi’nin sonunda bulunan şelalenin üst kısmında hafta sonu kamp yapabilir doğanın büyüleyici akustiğiyle huzura kavuşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Karadeniz'in tarihi kenti: Amasra / Bartın Karadeniz'in antik çağlardan günümüze uzanan tarihi kenti Amasra, yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Fatih Sultan Mehmet’in ilk gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (Dünyanın Gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla turizmin gözde kentlerinden.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bartın'ın şirin ilçesi Amasra, Türkiye'nin ilk turizm beldesi özelliğine de sahip. 1942 yılında turizm beldesi ilan edilmiş. 3 bin yıllık bir tarihe sahip kent, Ankara'dan araçla 4 saat, İstanbul'dan ise 5 saat sürüyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Amasra'nın ziyaret edilecek yerleri arasında Küçük Liman, eskiden Kraliçe Amatris'in havuzu olan Dilekli Kaya, kent müzesi, Amasra Kalesi, Kuş Kayası Anıtı, bölgedeki 120'den fazla mağara, Çekiciler Çarşısı yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kentin restoranları da birbirinden lezzetli deniz ürünleriyle müşterilerini ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İstanbul’a yakın: Erdek / Balıkesir Erdek, İstanbullular için yaz aylarının en ünlü yerlerinden biri. Yazın çok kalabalık oluyor. Sebebi ise ülkemizdeki diğer turistik yerlere göre daha ucuz oluşu.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Erdek’te uygun fiyatlı otel ya da pansiyon konaklaması yapabilirsiniz. Sahilinde kafe ve lokantalar var. Fiyatlar çok yüksek olmuyor. Yeme içme ya da plaj için Ege kadar fazla para ödemeyeceğiniz kesin. Burada keşfedeceğiniz çok güzel koylar da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor. Geri dönmek istemeyeceğiniz kesin. En güzeli Erdek veya Ocaklar Köyü’nde kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı) geçirmek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tatilcilerin sakin köyü: Selimiye / Muğla Muğla’nın Datça ilçesinde Hisarönü Körfezi’nde yer alan Selimiye Köyü, huzuru, doğayı, yeşil ve mavinin farklı tonlarını arayanların son yıllardaki parlayan yıldızı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Kapalı bir koy olan Selimiye’de deniz sakin ve sıcak olmasıyla tanınıyor. 80’li yıllardan bu yana Ege ve Akdeniz’deki yatçıların da önemli duraklarından biri olan Selimiye’de büyük otel bulunmuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Genelde pansiyon, apart otel ve butik otellerin olduğu bu küçük Ege köyünde yaz nüfusu her geçen yıl artıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Uzun yıllar ulaşım sıkıntısı nedeniyle popüler tatil merkezlerinin yaşadığı dönüşümün benzerini yaşamayan bu yüzden yerel kültürü korumayı başaran Selimiye’de İstanbul, Ankara, İzmir hatta Bodrum gibi yerlerden gelip yerleşenler de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sessizliğin adresi: Acarlar Longozu / Sakarya Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Acarlar Longozu, nilüferlerin su üstündeki muhteşem görüntüsüyle doğa ve manzara severlerin ilgi odağı...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bahar ve yaz aylarında yeşil rengini alan göl hafta sonu için güzel bir adres... Üstelik giriş ücretsiz. Burası ‘Acarlar Gölü’ olarak da bilinmekte. Sakarya’da yer alan Longoz, Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sakarya'ya 65 km, Karasu'ya ise 14 km uzaklıkta. Karasu'dan her saat başı kalkan otobüslerle bölgeye ulaşabilirsiniz. İstanbul'a yaklaşık 190 km uzaklıkta olup araçla ortalama iki-üç saat süren bir yolculukla ulaşım sağlayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Denize girmek isteyenlere: Ayazma / Bozcaada Bozcaada’da deniz keyfi yapabileceğiniz çok sayıda koy var. Ancak en ünlüsü adanın arka kısmındaki Ayazma Plajı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle burası en çok tercih edilen yerlerden biri oluyor. Bu bölgede plaj işletmeleri de bulunuyor. Akşamları ise güneş batırmak için harika bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Keşfedecek çok şey var: Akçakoca - Düzce Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası. Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Köy hayatı isteyenlere: Babakale / Çanakkale Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı. Tarihi açıdan oldukça zengin olan bu köy Osmanlın'ın son kalesine de sahip.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burada deniz ürünleri oldukça fazla ve lezzetli. Denize girilecek güzel yerler de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ruhu dinlendiren kasaba: İnebolu / Kastamonu Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun korunduğu nadir yerlerden… Dar sokaklı yollarında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız gibi gelecek.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Eşsiz manzaralara sahip tepelerinde doğa yürüyüşleriyle huzurun ve sakinliğin keyfini çıkaracaksınız. Yöresel ve organik birçok ürünü bulabileceğiniz halk pazarlarına mutlaka uğramadan dönmeyin. Denizin tadını çıkarmak için de güzel bir adres.