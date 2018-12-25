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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Bahar ADAROĞLU / Instagram: @yalniziyigezdik
25.12.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg ob der Tauber, her biri birbirinden güzel şehir ve kasabaların sanki bilinçli bir şekilde yerleştirilmişçesine uç uca dizildiği, Avrupa’nın en iyi rotalarından biri olan Almanya Romantik Rotası’nın göz bebeklerinden. İşte size Rothenburg ob der Tauber gezi rehberi…

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Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Frankonya Bölgesi’nde yer alan Rothenburg ob der Tauber ismini 12. yy’da Tauber Nehri’nin yukarısına savunma amaçlı olarak inşa edilen kırmızı kaleden, yani Rote Burg’dan alıyor. Rothenburg ob der Tauber Ortaçağ’da oldukça önemli bir şehir olduğu için çok iyi korunmuş. Şehrin savunma sistemini oluşturan surlarla 40’tan fazla kule ve kapı bugün hâlâ ayakta. O günlerden bu yana üzerine çivi çakılmamış gibi duran bu masal diyarı aslında İkinci Dünya Savaşı’nın son haftalarında hava saldırıları sonucu büyük darbe almış ve eski şehir bölgesinin yarısı yıkıma uğramış. Neyse ki savaş sonrası büyük bir çabayla şehri eski haline kavuşturabilmişler.

Rothenburg ob der Tauber nasıl gidilir?

Rothenburg ob der Tauber’ ulaşmak için uçacağınız en yakın havaalanı Nürnberg olacaktır. Stuttgart, Münih ve Frankfurt’a uçmak da alternatif olabilir. Nürnberg’den Rothenburg ob der Tauber’ ulaşımın iki yolu var. İlk seçenek iki aktarma yaparak Nürnberg-Ansbach, Ansbach-Steinbach, Steinbach- Rothenburg ob der Tauber şeklinde bir tren yolculuğu yapmak. Aktarmalar gözünüzü korkutmasın, toplam yolculuk süresi 1 saat 15 dk. Diğer seçenek ise Nürnberg’den Domsbühl’e trenle geçmek; oradan da hemen tren istasyonunun yanından kalkan 807 no’lu otobüsle Rothenburg ob der Tauber’e ulaşmak. Toplam yolculuk süresi 1 saat 50 dk. Rothenburg ob der Tauber’ vardığınızda ulaşımla ilgili hiçbir derdiniz kalmayacak. Burası o kadar küçük ki, eski şehir bölgesinin herhangi bir ucundan diğer bir ucuna 15 dk’da yürümek mümkün.

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber


Gezilecek yerler

Şehrin kalbi olan Marktplatz Ortaçağ mimarisinin muhteşem örnekleriyle çevrelenmiş bir meydan. Eskiden şehir konseyinin dinlence yeri olan Ratstrinkstube, St. Georg Brunnen çeşmesi, Fleisch-und Tanzhaus binası, Marienapotheke ve Baumeisterhaus meydandaki en güzel yapılar. Marktplatz’ın batısında bulunan Belediye Binası Rathaus’un 52 metrelik kulesi Rathausturm aynı zamanda şehri izlemek için mükemmel bir gözlem noktası. 220 basamak tırmandıktan sonra Marktplatz’ın kiremit çatılı kurabiye evlerini ve Tauber Vadisi’ni izleyebileceğiniz enfes manzaralara hazır olun.

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber


Marienapotheke’den başlayarak Burgtor’a kadar uzanan Herrngasse’ye ben “Noel caddesi” diyorum. Nedeni Noel Müzesi Deutsches Weihnachtsmuseum ve ‘365 gün boyunca açık Noel dükkânı’ Käthe Wohlfahrt’ın iki mağazasının bu caddede yer alıyor oluşu. Herrngasse’ye adım attığınız anda rengarenk yılbaşı süslerinin, ışıltıların ve oyuncakların büyülü dünyasında tekrar çocuk olacağınıza eminim… Rothenburg ob der Tauber hakkında arama yaptığınızda karşınıza çıkan ikonik kare Plölein Meydanı’na geldi sıra… Zencefilli kurabiye görünümlü bu masal evin iki yanında görünen yapılardan biri Kobolzeller Tor, diğeri de Siebersturm. Sokağın ortasında durduğunuzda gerçekten bir masal sahnesine ışınlanmış gibi oluyorsunuz. Walt Disney de bizimle aynı şeyi düşünmüş olacak ki Pinokyo’nun yaşadığı köyü yaratırken buradan esinlenmiş. Şehrin diğer bir ikonik karesi üzerindeki saat kulesiyle Röderbogen Kemeri ve Markusturm Kulesi. Fotoğraf karenize Röderbrunnen çeşmesini de dahil etmeyi unutmayın.

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber


Yapmadan dönmeyin

Yerel lezzetleri tadın: Rothenburg ob der Tauber’e özgü bir tatlı olan ‘schneeballen’ yani kartopu tatlısını Obere Schmiedgasse’de yer alan Zuckerbäckerei’de deneyin.

Panoramik kule turu yapın: Bir zamanlar Orta Çağ şövalyelerinin şehri korumak için kullandığı şehir surları, kule ve kapılarında panoramik bir gezintiye çıkın. Surların içinde yer alan merdivenlerin herhangi birinden yukarı çıkmanız yeterli. Aşağı hiç inmeden yürüyeceğiniz 4 km boyunca hem şehrin hem de Tauber Vadisi’nin enfes manzaralarıyla karşılaşacaksınız.

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber


Ortaçağ’a ışınlanın: Rothenburg ob der Tauber’da en az bir gece geçiriyorsanız, namı tüm dünyaya yayılan Nachtwächter turuna katılın. Her gece 20:00’de Rathaus’un önünden başlayan bu tur sizi otomatik olarak Orta Çağ’a ışınlayacak. Bir zamanlar şehrin koruyucusu olan Gece Bekçisi, feneriyle yürüdüğünüz sokakları aydınlatırken aynı zamanda şehrin geçmişi hakkında hikayeler anlatacak.

Almanya’nın masalsı rotası: Rothenburg ob der Tauber


Noel pazarının altını üstüne getirin: Rothenburg ob der Tauber seyahatinizi mümkünse Noel pazarı Rothenburger Reiterlesmarkt’ın kurulduğu zamanlara planlayın. Markplatz’a kurulan bu pazarda kavrulmuş badem, tarçın ve kestane kokuları arasında sarıp sarmalanacak; el yapımı süsler, hediyelikler ve oyuncaklar satan kulübelerin ışıltısına kendinizi kaptıracaksınız. Glühwein, yani sıcak şarap, Noel pazarının olmazsa olmazı. Yılın bu zamanlarında Rathaus’un tepesinden izleyeceğiniz Noel pazarı manzarasının tam bir simli kış kartpostalı olması da cabası…

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