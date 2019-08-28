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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aksaray turizmin yeni gözdesi
Seyahat
DHA
28.08.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Aksaray turizmin yeni gözdesi

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizmin gözdesi haline geldi.

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Kentteki tarihi ve turistlik yerlerde fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, tarafından havadan görüntülendi. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, tarihi ve doğa güzellikleri nedeniyle yılda 1 milyona yakın turistin kente geldiğini belirtti.

Aksaray turizmin yeni gözdesi



Kapadokya'nın başlangıcı olması nedeniyle özellikle Ihlara Vadisi'nin ilgi gördüğünü belirten Doğan, şunları söyledi: ''Her yıl başta Ihlara Vadisi olmak üzere yer altı şehirleri, kervansarayları, doğal ve tarihi güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ihlara Vadisi, Hasandağı, Narlı Göl, Selime Katedrali, Kızıl kilise, Yüksek Kilise gibi tarihi ve doğal güzellikler buraya gelen insanları kendine hayran bırakıyor. Son dönemlerde özelikle fotoğraf sanatıyla uğraşanlar bu noktada Aksaray’ı önemsiyorlar. Bununla beraber son dönemlerde önemli çalışmalar yapılıyor. Öne çıkan mekanlarla ilgili turlar düzenleniyor. Tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile çekilmesi ve fotoğraflanması bu güzelliklerin daha da iyi görünmesine sebep oldu.'' 

Aksaray turizmin yeni gözdesi



Özel bir şirkette çalışan fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, boş zamanlarını kentin tarihi ve turistik bölgelerini insansız hava kamerasıyla, fotoğraf ve videolarını çekip, memleketini tanıtmaya çalışıyor. Fotoğraf tutkusunun 10 yıl önce başladığını ifade eden Seferoğlu, ''AksarayBelediyesinin açtığı fotoğraf yarışmasında 1’inci oldum. Fotoğraftan sonra da drone ile çekim yapmaya başladım. 3 aylık zaman diliminde hafta sonları Hasandağı, Ihlara Vadisi, Yüksek Kilise, Narlı Göl, Kızıl kilise, Selime Katedrali gibi önemli tarihi yerlerin gün batımına yakın saatlerde havadan kuş bakışı çekimlerini gerçekleştirdim. Bu çekimlerimi sosyal medyada paylaştım ve çok olumlu tepkiler aldım. Şimdi Türkiye’nin dört bir tarafından fotoğraf tutkunları Aksaray’a gelerek tarihi yerleri fotoğraflıyorlar" diye konuştu.

Aksaray turizmin yeni gözdesi


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