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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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35 yıllık aşktan müze yolculuğu
Seyahat
Hürriyet Haber
18.04.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

35 yıllık aşktan müze yolculuğu

Avanoslu çömlek ustasının Fransız bir kadından 35 yıl önce aldığı bir tutam saçın asılı olduğu mağara, zamanla binlerce kişinin saçlarından oluşan müzeye dönüştü. En ilginç müzeler arasında yer alan saç müzesinin kurucusu Avanoslu "Chez Galip" lakaplı çömlek ustası Galip Körükçü, müzenin oluşum sürecini anlattı.

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En ilginç müzeler arasında yer alan Nevşehir'deki Saç Müzesi'nin kurucusu Avanoslu "Chez Galip" lakaplı çömlek ustası Galip Körükçü, müzenin oluşum sürecini anlattı. 35 yıl önce Kapadokya'yı gezmek için bölgeye gelen Fransız bir kadın turist ile sahibi olduğu kayadan oyma mağaradaki çömlek atölyesinde tanıştıklarını belirten Körükçü, bir süre sonra aralarında duygusal yakınlaşma başladığını aktardı.

35 yıllık aşktan müze yolculuğu

Körükçü, yaklaşık üç ay Türkiye'de kalan arkadaşının ülkesine dönmek zorunda kaldığını ve giderken bir tutam saçını keserek atölyenin duvarına astığını söyledi. Daha sonra atölyeye gelen kadın ziyaretçilerin bırakılan saçın hikâyesini dinledikten sonra saçlarından keserek duvarlara asmaya başladığını böylelikle saç müzesinin oluştuğunu söyleyen Körükçü, sadece kadınların saçlarından oluşan müzede binlerce kişiye ait saçın asılı olduğunu ifade etti.

İlginç mimarisiyle Yarın Müzesi
İlginç mimarisiyle Yarın Müzesi

35 yıllık aşktan müze yolculuğu

1998 yılında Gunniess Rekorlar Kitabı'na giren müzede ne kadar saç olduğunu kimsenin bilmediğini dile getiren Körükçü, "Anı olsun diye bırakılan bir tutam saç zamanla müzeye dönüştü" şeklinde konuştu. İsmini vermek istemediği Fransız arkadaşının üç yıl önce Avanos'a gelerek kendisini ziyaret ettiğini ve saç müzesini gezdiğine işaret eden Körükçü, şöyle devam etti: "Fransız arkadaşım geldiğinde saç müzesiyle karşılaştı ve çok şaşırdı. Kendi saçının nerede olduğunu sordu ancak onu bulmak mümkün değil. Sonra ülkesine döndü. Onun bir tutam saçıyla 35 yıl önce başlayan serüven, dünyanın en ilginç müzelerinden birine dönüştü. Avanos'a gelenler, saç müzesini gezmekten büyük keyif alıyor.

35 yıllık aşktan müze yolculuğu

Yabancı bir internet sitesi bir süre önce saç müzesini dünyanın en ilginç altıncı müzesi olarak tanıttı. Halen günde birkaç kişi müzeye gelip saçlarını bırakıyor. Odalar dolusu saç oldu. Pek çok kadın ünlü de saçını buraya bıraktı. Hayatta oldukça bu müzeyi korumak ve genişletmek istiyorum "Fransız arkadaşının saçını bırakırken ismini ve telefonunu bir kâğıda yazıp duvara astığını, bu yüzden müzeye saçlarını bırakan kadınların tümünün isimlerini ve irtibat numaraları ile saçlarını bıraktıklarını ifade eden Körükçü, 25 yıldır müzeye saçlarını bırakanlar arasında çekiliş yaptığını söyledi. Haziran ve aralık aylarında yılda iki kez çekiliş düzenlediğini kaydeden Körükçü, "Çekiliş günü müzenin kapısından giren ilk kişi rast gele binlerce saç arasından 10 kişiyi belirliyor, biz bu kişileri arayıp Kapadokya'ya davet ediyoruz. Yılda toplam 20 kişiyi 15 gün süreyle tüm masraflarını biz karşılayarak Kapadokya'da ağırlıyoruz. İsteyen çömlek yapmayı öğreniyor, isteyen at sırtında Kapadokya'yı geziyor. Böylelikle Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz" ifadesini kullandı.

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi
Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

35 yıllık aşktan müze yolculuğu

Fotoğraflar: AA

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