Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi
1- Burun Koleksiyonu
Dünyanın bir yerinde, müzenin birinde bir burun koleksiyonu bulunacağını, bu müzeye ev sahipliği yapan şehrin de Kopenhag olacağını düşünebilir miydiniz? Bir sanat müzesi olan Glyptoteket’teki Burun Koleksiyonu (The Gallery Of Noses), çeşitli nedenlerle orijinal büst ve heykellerinden koparılan 'burun' sergiliyor. Fazla trajik!
2- Vücut Sergisi
Sağlık Müzesi (Medical Museion)’ndeki bu sergiye girmek cesaret istiyor! Biz kuru kafalar, iskelet parçaları ve organlarla dolu bu müzeyi yazarken bile bir fena olduk. Sizse gidip gitmemekte özgürsünüz.
3-Saçtan Mücevherler Bölümü
Bangsbo Müzesi’ndeki Saçtan Mücevherler (Hair Jewellery) bölümünde görüp göreceğiniz bileziklerin, zincirlerin, kolyelerin hepsi gerçek insan saçından yapılma. Kulağa biraz tiksindirici gelse de, 19. yüzyıl İsveç’inde bu, ciddi bir ekmek teknesiymiş. Belki de bu müzeye gitme fikrini iki kez gözden geçirmelisiniz.
4-Barbie Müzesi
Amerikalı Barbie bebeklerin Kopenhag’da kendilerine has bir müzelerinin olacağı kimin aklına gelirdi ki? Kopenhag’daki Barbie Müzesi’nde, 4 binden farklı Barbie çeşidi var.
5-Tuhaf ve Güzel Şeyler Koleksiyonu
Jeoloji Müzesi’ndeki (Geological Museum) Tuhaf ve Güzel Şeyler (All things strange and beautiful) koleksiyonu, bir uçan atın boynuzu veya bir devin kemiği gibi sıra dışı şeyleri sergiliyor. Koleksiyondaki objeleri anlatan bir kitap da var. Koleksiyonda ayrıca değerli taşlar da sergileniyor.
Fotoğraflar: scandinaviastandard
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