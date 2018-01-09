Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatKopenhag’ın en ilginç 5 müzesi
Seyahat Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi
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Sıradaki Haber: En popüler 100 turistik kent belli oldu! İşte İstanbul'un sıralamadaki yeri...

Seyahat
Mert OFLUOĞLU
09.01.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

Bu zamana dek hep Tivoli Bahçeleri, Küçük Deniz Kızı Heykeli ve Nyhavn Kanalı ile bildiğimiz Kopenhag’ın bir de bu yüzü var. İşte şehirdeki beş sıra dışı müze...
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1- Burun Koleksiyonu

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

Dünyanın bir yerinde, müzenin birinde bir burun koleksiyonu bulunacağını, bu müzeye ev sahipliği yapan şehrin de Kopenhag olacağını düşünebilir miydiniz? Bir sanat müzesi olan Glyptoteket’teki Burun Koleksiyonu (The Gallery Of Noses), çeşitli nedenlerle orijinal büst ve heykellerinden koparılan 'burun' sergiliyor. Fazla trajik!

2- Vücut Sergisi

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

Sağlık Müzesi (Medical Museion)’ndeki bu sergiye girmek cesaret istiyor! Biz kuru kafalar, iskelet parçaları ve organlarla dolu bu müzeyi yazarken bile bir fena olduk. Sizse gidip gitmemekte özgürsünüz.

3-Saçtan Mücevherler Bölümü

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Bangsbo Müzesi’ndeki Saçtan Mücevherler (Hair Jewellery) bölümünde görüp göreceğiniz bileziklerin, zincirlerin, kolyelerin hepsi gerçek insan saçından yapılma. Kulağa biraz tiksindirici gelse de, 19. yüzyıl İsveç’inde bu, ciddi bir ekmek teknesiymiş. Belki de bu müzeye gitme fikrini iki kez gözden geçirmelisiniz.

4-Barbie Müzesi

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

Amerikalı Barbie bebeklerin Kopenhag’da kendilerine has bir müzelerinin olacağı kimin aklına gelirdi ki? Kopenhag’daki Barbie Müzesi’nde, 4 binden farklı Barbie çeşidi var.

5-Tuhaf ve Güzel Şeyler Koleksiyonu

Kopenhag’ın en ilginç 5 müzesi

Jeoloji Müzesi’ndeki (Geological Museum) Tuhaf ve Güzel Şeyler (All things strange and beautiful) koleksiyonu, bir uçan atın boynuzu veya bir devin kemiği gibi sıra dışı şeyleri sergiliyor. Koleksiyondaki objeleri anlatan bir kitap da var. Koleksiyonda ayrıca değerli taşlar da sergileniyor.

Fotoğraflar: scandinaviastandard


 

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