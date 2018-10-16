23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı tarafından ve ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi sanatsal desteğiyle düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 22 Ekim Pazartesi günü başlıyor.
Bu yıl 23.sü düzenlenen festivalde klasik yapıdaki çocuk ve gençlik oyunlarının yanı sıra, dans-müzik ağırlıklı oyunlara, kukla gösterilerine ve atölyelere kadar birçok etkinlik katılımcılara sunuluyor. Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını 23 yıldır aralıksız Bursa’da buluşturmaya devam eden festivalde bu yıl ilk kez imza günleri de gerçekleştirilecek. Özellikle çocuk edebiyatı alanında yapıtlar sunan Yalvaç Ural ve tiyatro bilimci, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku sevenleriyle buluşacak. Geçen yıl ilk defa verilen “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü” bu yıl, çocuk tiyatrosuna vermiş olduğu katkılardan dolayı Sn. Özdemir NUTKU’ ya takdim edilecek.
22- 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye’den 14 tiyatro ekibi ile İtalya, İngiltere, Ukrayna, Japonya, Bulgaristan, Uganda, Macaristan ve İran’dan gelen topluluklar çocuk ve gençlerle buluşacak. Ayrıca profesyoneller, üniversite öğrencileri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları da festival programında yer alacak.
Festivalde sahne alacak topluluklar, BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez, Rejisör Faik Ertener, Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu ile ASSITEJ-Türkiye Merkezi’nden Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Çakar ve Genel Sekreter Bilge Serdar’dan oluşan 6 kişilik “Sanat Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Tüm oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olarak izlenime sunulduğu festivalde; 58 gösteri, 14 atölye ve 3 imza günü ile Bursa’nın 17 ilçesinde ve 26 farklı sahnede gerçekleştirilecek.
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