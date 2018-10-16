23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor
GeriSeyahat 23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
16.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat Ve Turizm Vakfı tarafından ve ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi sanatsal desteğiyle düzenlenen Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 22 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu yıl 23.sü düzenlenen festivalde klasik yapıdaki çocuk ve gençlik oyunlarının yanı sıra, dans-müzik ağırlıklı oyunlara, kukla gösterilerine ve atölyelere kadar birçok etkinlik katılımcılara sunuluyor. Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını 23 yıldır aralıksız Bursa’da buluşturmaya devam eden festivalde bu yıl ilk kez imza günleri de gerçekleştirilecek. Özellikle çocuk edebiyatı alanında yapıtlar sunan Yalvaç Ural ve tiyatro bilimci, yazar, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku sevenleriyle buluşacak. Geçen yıl ilk defa verilen “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Hizmet ve Emek Ödülü” bu yıl, çocuk tiyatrosuna vermiş olduğu katkılardan dolayı Sn. Özdemir NUTKU’ ya takdim edilecek.

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor

22- 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye’den 14 tiyatro ekibi ile İtalya, İngiltere, Ukrayna, Japonya, Bulgaristan, Uganda, Macaristan ve İran’dan gelen topluluklar çocuk ve gençlerle buluşacak. Ayrıca profesyoneller, üniversite öğrencileri ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları da festival programında yer alacak.

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor

Festivalde sahne alacak topluluklar, BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Ö. Erdönmez, Rejisör Faik Ertener, Yrd. Doç. Dr. Nihal Kuyumcu ile ASSITEJ-Türkiye Merkezi’nden Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Özgün Çakar ve Genel Sekreter Bilge Serdar’dan oluşan 6 kişilik “Sanat Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi. Tüm oyunlar ve atölye çalışmalarının ücretsiz olarak izlenime sunulduğu festivalde; 58 gösteri, 14 atölye ve 3 imza günü ile Bursa’nın 17 ilçesinde ve 26 farklı sahnede gerçekleştirilecek.

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor

23. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başlıyor


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın en büyük balon festivali Albuquerque

İstanbul'a çok yakın harika bir kamp alanı: Kanara Kayalıkları

Enerjisi güzel ada: Bozcaada

Antalya'nın turizm gelirinin 5'te biri 'deniz'den