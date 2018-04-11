193 Ã¼lke gÃ¶ren gezginden tavsiyeler

Yoksul bir aileden gelen Sanchez 13 yaÅŸÄ±nda okulu bÄ±rakÄ±p yollara dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. GezdiÄŸi Ã¼lkelerde dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼crete geÃ§ici iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Avustralya'da Ã§iftlikte, New York'ta restoranlarda, Peru'da altÄ±n madeninde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

Hindistan'da kÃ¶prÃ¼ altÄ±nda, Ã‡in'de telefon kulÃ¼besinde, Brezilya'da aÄŸaÃ§ta, Liechteinstein'da morgda, Kolombiya, Paraguay, GÃ¼rcistan ve Afganistan'da cezaevinde, birÃ§ok Ã¼lkede ise tapÄ±naklarda kalmÄ±ÅŸ. Sanchez'in sade bir felsefesi var. O dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸmayÄ± kutsal bir yolculuk ve bilgi arayÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor. DÃ¼nyayÄ± anlamak iÃ§in gÃ¶rmek gerektiÄŸine, ama aynÄ± zamanda her gezginin dÃ¶nÃ¼ÅŸ zamanÄ±nÄ± da bilmesi gerektiÄŸine inanÄ±yor.

13 yaÅŸÄ±nda Sahra'ya gidiÅŸ



Sanchez 13 yaÅŸÄ±nda ailesinden gizli Mayorka adasÄ±na gitmek iÃ§in Barcelona'dan bir tekneye binmiÅŸ. "Ailemin Ã¼zÃ¼leceÄŸini biliyordum. Onlara bir mektup bÄ±raktÄ±m; gittiÄŸimi ve geri dÃ¶neceÄŸimi sÃ¶yledim" diyor. "O zamanlar Ä°spanyol Lejyonu BatÄ± Sahra'da kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklarÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ asker olarak kabul ediyordu. 1968'de orasÄ± hala Ä°spanya sÃ¶mÃ¼rgesiydi. Lejyonda iki gÃ¼n geÃ§irdim, ama sevmedim; maksadÄ±m seyahat etmek, Moritanya'ya gitmekti. Ama pasaportum olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in giremedim. Lejyondan ayrÄ±ldÄ±m."

18 yaÅŸÄ±nda pasaportunu aldÄ±ÄŸÄ±nda otostopla 11 Avrupa Ã¼lkesini dolaÅŸmÄ±ÅŸ. MasraflarÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in farklÄ± ÅŸehirlerde farklÄ± iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Sanchez."AmacÄ±m dil Ã¶ÄŸrenmek ve iyi bir gezgin olmaktÄ±. Avrupa'da iki yÄ±l aylak aylak dolaÅŸtÄ±ktan sonra askerlik iÃ§in Ä°spanya'ya dÃ¶ndÃ¼m. Franco dÃ¶neminde askerlik zorunluydu."

BulaÅŸÄ±kÃ§Ä±lÄ±ktan madenciliÄŸe



Avrupa'da dolaÅŸÄ±rken birÃ§ok iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Sanchez. Paris'te diÅŸ laboratuvarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸarak, Ä°talya'da pazarda peynir satarak, Filipinler ve Endonezya'da satranÃ§ oynayarak kazanmÄ±ÅŸ hayatÄ±nÄ±. Peru ormanlarÄ±nda altÄ±n madeninde, New York'ta restoranlarda bulaÅŸÄ±kÃ§Ä± olarak Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. "Akla gelebilecek her iÅŸi yaptÄ±m, ama bir mesleÄŸim yok. En dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretli iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi de haftada bir gÃ¼n Barcelona havaalanÄ±ndan yolcu taÅŸÄ±yorum."





Geceyi morgda geÃ§irmek



GittiÄŸi her Ã¼lkede en az bir gece kalmÄ±ÅŸ Sanchez. Liechtenstein'da oteller Ã§ok pahalÄ± olduÄŸundan gece bulduÄŸu bir yere sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ uyumak iÃ§in.Sabah 5'te bir cenaze arabasÄ±nÄ±n sesiyle uyanmÄ±ÅŸ. Bir tabut Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ. O zaman anlamÄ±ÅŸ ki bir morgda uyuyor. Brezilya'da ise otelde kalacak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve soygunculardan korktuÄŸu iÃ§in bir geceyi aÄŸacÄ±n tepesinde geÃ§irmiÅŸ. Hindistan'da kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±nda, Ã‡in'de ise bir telefon kabininde kalmÄ±ÅŸ. 1986'da Ekvador ile Kolombiya sÄ±nÄ±rÄ±nda birilerinin kendisini takip ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce bir cezaevine sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve bekÃ§ilerden yardÄ±m istemiÅŸ. Geceyi orada bir hÃ¼crede mahkumlarla birlikte geÃ§irmesine izin vermiÅŸler.

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"BirÃ§ok geceyi de dini yapÄ±larda geÃ§irdim. Hindistan'da Hindu tapÄ±naklarÄ±nda, Uganda ve Tanzanya'da Sih tapÄ±naklarÄ±nda, Ã–zbekistan'da MÃ¼slÃ¼man tekkelerinde, Kongo'da Katolik kilisesinde, Japonya ve BangladeÅŸ'te Budist tapÄ±naÄŸÄ±nda, Ä°srail ve Brezilya'da Yahudi sinagoglarÄ±nda kaldÄ±m." Sanchez gerÃ§ek bir gezginin BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± 193 Ã¼lkenin tamamÄ±nda en az 24 saat geÃ§irmesi gerektiÄŸine inanÄ±yor. Kendisi Tacikistan dÄ±ÅŸÄ±nda her Ã¼lkede bunu yapmÄ±ÅŸ. Oraya bu amaÃ§la yeniden gitmeyi planlÄ±yor.

Az parayla gezmek



Ã‡ok az para harcayarak gezmesinin yoksul insanlara da esin kaynaÄŸÄ± olmasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yleyen Sanchez ÅŸÃ¶yle devam ediyor: "Seyahat iÃ§in harcayacaÄŸÄ±nÄ±z parayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamayÄ± da dÃ¼ÅŸmeniz lazÄ±m. Hindistan, Endonezya, Filipinler, Bolivya, Peru, Fas, Mozambik gibi Ã¼lkelere gidip birkaÃ§ ay kalmak evinizde kalmaktan daha ucuza gelebilir. "PahalÄ± otellere gitmiyorum. Yurtlarda, pansiyonlarda kalÄ±yorum. Pazardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorum. Otel masrafÄ±m olmasÄ±n diye seyahatlerimi geceleri otobÃ¼s ve trenle yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã‡oÄŸu Ã¼lkede dil Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapabilir, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Ã§iftliklerde Ã§alÄ±ÅŸabilirsiniz."

Ne zaman gezmeli?

Ä°nsanlara yaÅŸlÄ±lÄ±k iÃ§in para biriktirmeyi mi yoksa genÃ§ken gezmeyi mi tavsiye ettiÄŸi sorusuna Sanchez ÅŸÃ¶yle cevap veriyor:"BazÄ± insanlar Ã¶mÃ¼r boyu Ã§alÄ±ÅŸÄ±p emeklilikleri iÃ§in para biriktirir. Bu sÄ±rada yÄ±lda bir iki kez turist olarak bir yerlere gidip tatilini yapar. 60'Ä±ndan sonra da sanki kaybedilen zamanÄ± tazmin etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rcasÄ±na yoÄŸun bir seyahate baÅŸlar. "Ben 30 yÄ±lÄ±mÄ± yollarda geÃ§irdim. Åžimdi ise 62 yaÅŸÄ±ndayÄ±m; hiÃ§ param yok, bundan sonra da kazanamam. ZamanÄ±nÄ± eÄŸlenceyle geÃ§iren aÄŸustos bÃ¶ceÄŸi ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kÄ±ÅŸlÄ±k yiyeceÄŸini biriktiren karÄ±ncanÄ±n hikayesi gibi. Ben aÄŸustos bÃ¶ceÄŸiyim, bundan piÅŸmanlÄ±k da duymadÄ±m. SeÃ§tiÄŸim hayattan mutluyum, sonuÃ§larÄ±na da katlanmam lazÄ±m."

Ä°nsan gezgin mi doÄŸar?



Sanchez bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸreneceÄŸi yerleri gezmeyi tercih ettiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. "Gezmek bir Ã¼niversitedir ve ben de hala Ã¶ÄŸreniyorum" diyor.YÄ±llar Ã¶nce ilk eÅŸi gezmeyi bÄ±rakÄ±p yerleÅŸmesi iÃ§in ona bir Ã¼ltimatom vermiÅŸ. Ä°nsan gezgin mi doÄŸar yoksa yerleÅŸik hayatta da mutlu olur mu sorusuna ÅŸÃ¶yle yanÄ±t veriyor Sanchez: "O zamanlar yeterince olgun deÄŸildim. Eksiklerimi giderilmiÅŸ hissetmiyordum. Daha fazla bilgi edinmeye, kendimi geliÅŸtirmeye ihtiyacÄ±m vardÄ± ve bunu ancak dÃ¼nyayÄ± gezerek yapabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum.

"BugÃ¼n ise insanÄ±n yaÅŸamÄ±nda gezmekten Ã¶nemli ÅŸeyler de olduÄŸunu biliyorum. AsÄ±l Ã¶nemli olan ailedir. Ama bunu anlamak iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n etrafÄ±nda yedi kez tur atmam gerekti. Gezmek bir yaÅŸam biÃ§imi, bir Ã¶ÄŸrenme aracÄ±dÄ±r genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda. Ama yaÅŸamda daha Ã¶nemli ÅŸeyler de var. 'Gezmek benim iÃ§in Ã§ok yararlÄ± oldu, ama artÄ±k ihtiyacÄ±m yok buna' diyeceÄŸi anÄ± bilmeli insan." Gezme arzusuyla yanÄ±p tutuÅŸanlarÄ±n bu isteklerini gerÃ§ekleÅŸtirmeleri gerektiÄŸini, aksi halde yaÅŸayan Ã¶lÃ¼ler haline dÃ¶neceklerini sÃ¶ylÃ¼yor Sanchez. "Ã–nemli olan gezmek ya da gezmemek deÄŸil, insanÄ±n kendi yolunu bulmasÄ±dÄ±r. Gezmeyi kaderiniz olarak gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z, bunu yapmanÄ±z gerekir. ParanÄ±zÄ±n olup olmamasÄ± Ã¶nemli deÄŸildir. Yaparken bir yolunu bulursunuz. Bu hep bÃ¶yle olmuÅŸtur."

Ucuza gezmenin yollarÄ±

Otostopun en ucuz seyahat ÅŸekli olduÄŸunu, birÃ§ok Ã¼lkede ÅŸofÃ¶rlerin hala otostopÃ§ularÄ± arabasÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Latin Amerika'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesini bu ÅŸekilde gezmiÅŸ.Sezon dÄ±ÅŸÄ± dÃ¶nemlerde ucuz uÃ§ak bileti almÄ±ÅŸ. Gecesi 5 dolara yurtlarda kalmÄ±ÅŸ. PahalÄ± Ã¼lkelerde ise geceyi dÄ±ÅŸarÄ±da geÃ§irmiÅŸ Ã§oÄŸu zaman. Hastanelerin bekleme salonlarÄ±nÄ±, tren istasyonlarÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸ. BazÄ± yerlerde edindiÄŸi arkadaÅŸlarÄ± davet etmiÅŸ evlerine. "Barcelona'da ise seyahate para biriktirmek iÃ§in rahip gibi yaÅŸÄ±yorum. Gezerken gÃ¼nde 10 euroya geÃ§inebilirim. 5000 euro ile altÄ± aylÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kabilirim."

'Her Ã¼lke bir ders'

Avrupa'yÄ± dolaÅŸarak geÃ§irdiÄŸi iki yÄ±lda dÃ¼nyayÄ± gezmenin kaderi olduÄŸunu fark etmiÅŸ Sanchez. Ãœniversiteye gitmediÄŸi iÃ§in her kÄ±tayÄ± ve Ã¼lkeyi bir ders olarak algÄ±lamÄ±ÅŸ. 1982-84 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve 46 Ã¼lkeyi dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¼nya turu 1001 gÃ¼n sÃ¼rmÃ¼ÅŸ. 2003'te BM Ã¼yesi son Ã¼lke olarak Somali'ye gitmiÅŸ. Yedinci ve sonuncu dÃ¼nya turunu bu yÄ±l tamamlamÄ±ÅŸ. Ã‡ocukken okuduÄŸu Sinbad'Ä±n SerÃ¼venleri adlÄ± kitapta gemici Sinbad dÃ¼nyayÄ± yedi kez dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisi de bunu yapmak istemiÅŸ.

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Yoldaki sorunlar

Yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± ise ÅŸÃ¶yle sÄ±ralÄ±yor Sanchez: "Johannesburg'da soyuldum, ama GÃ¼ney Afirka'yÄ± seviyorum hala. 1989'da Pakistan'dan Afganistan'a vizesiz geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken casus sanÄ±lÄ±p tutuklandÄ±m ve Kabil'de dÃ¶rt ay hapiste kaldÄ±m. 2007'de Abhazya'dan GÃ¼rcistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¼Ã§ gÃ¼n hapiste tutulup 2000 euro para cezasÄ± Ã¶demek zorunda kaldÄ±m."

2017 seyahat planÄ±

Sanchez Tacikistan'a ve bir gÃ¼n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± alma ihtimali olan DaÄŸlÄ±k BadahÅŸan Ã¶zerk cumhuriyetine gitmek istiyor. "Tacikistan bir gece kalmadÄ±ÄŸÄ±m tek BM Ã¼lkesi, bu nedenle tekrar gitmek istiyorum" diyor. AyrÄ±ca Rusya'da Yenisey Nehrinde tekneyle dolaÅŸmayÄ±, Evenki halkÄ±nÄ±n yaÅŸam tarzÄ±nÄ± gÃ¶zlemeyi umuyor. Åžimdi bir yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Lazaro beÅŸ-altÄ± yaÅŸÄ±na bastÄ±ÄŸÄ±nda onunla birlikte dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸmak, gezegeni ve insanlarÄ± anlayÄ±p ruhunu geliÅŸtirmesine katkÄ±da bulunmak istiyor.

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"Kitap okuyarak yÃ¼zme Ã¶ÄŸrenilmez; kendinizi denize ya da havuza atmanÄ±z gerekirâ€¦ DÃ¼nyayÄ± tanÄ±mak iÃ§in de gezmeniz gerekir."

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Kaynak: BBC Travel