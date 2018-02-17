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    Şehit Tespit Projesi'nde son dakika... Milyonlar akın etti, geçici olarak kapatıldı

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın gün içerisinde giriş yapması yüzünden oluşan yoğunluk nedeniyle "Şehit Listesi" sayfasını geçici olarak devre dışı bıraktı. Açıklamada çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmetin yeniden aktif hale geleceği belirtildi.

    Geçtiğimiz haftaya damga vuran E Devlet'in yeni uygulaması 'soyağacı sorgulama' sistemine vatandaşlardan gelen aşırı talebin ardından yeni uygulama çökmüş hatta sitenin kapasitesi dayanmayarak E Devlet tümüyle hizmet veremez hale gelmişti.

    E-devletten aile büyüklerinin ismini ve bilgilerini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

     Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

    Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığın'ın mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site öğle saatlerinde tamamen kilitlendi.

    Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."

    Şehit Tespit Projesinde son dakika... Milyonlar akın etti, geçici olarak kapatıldı

    E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne akın etti. 

    Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

    E Devletten sonra Milli Savunma Bakanlığının sitesi de çöktüE Devlet'ten sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesi de çöktü

     

     

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    Etiketler: e-devlet , soyağacı , Milli Savunma Bakanlığı , Şehit Tespit Projesi , son dakika , soyağacı sorgulama
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