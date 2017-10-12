Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Sedat Peker tehditten ifade verdi

    Sedat Peker tehditten ifade verdi

    Damla GÜLER / hurriyet.com.tr
    12.10.2017 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Yayınladığı bir video ile gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit eden Sedat Peker,  hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Peker ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. 

    Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Sedat Peker, kendisi hakkında yazı yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya hitaben bir video yayınlayarak, "Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” demişti. 

    Video sonrasında Altaylı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelen Sedat Peker "tehdit" suçlamasından, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

    Beraberinde yaklaşık 20 kişi ile adliyeye gelen Peker, ifadesinin ardından yine aynı grupla adliyeden ayrıldı. 

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri