Darmık Dağı bombalanıyor! Bak Ubasi köyü ele geçirildi

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.

Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.



BAK UBASİ ELE GEÇİRİLDİ



TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.







"İLK DEFA SİLAH SESLERİ GELDİ"

CNN Türk Muhabiri İsmail Umut Arabacı, operasyon sırasında canlı yayına bağlanarak bilgi verdi. Arabacı, operasyonlarda ilk kez silah sesleri duyduklarını ve çatışma yaşandığını aktardı. CNN Türk Muhabiri Arabacı operasyonu şu sözlerle anlattı:



"Darmık Dağı'nın eteklerinde ve zirvesinde bulunan PKK / PYD terör örgütlerinin mevzilerine yönelik operasyon sürüyor. Hem savaş uçaklarımız hem de topçularımız vurmaya devam ediyor.

İHA'larla anlık görüntüler alınıp koordinatlar belirleniyor. O koordinatlar savaş uçaklarına ve topçu birliklerine iletiliyor. Teröristlerin mevzileri ve kaçış noktaları vuruluyor.

Üç gündür bu hatta geliyor. Bugün ilk defa zaman zaman da silah sesleri geldi. Askeri birliklerin oraya girdiğini ve çatışma seslerinin geldiğini söyleyebiliriz."

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