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    Samsung'un yeni telefonu Galaxy J4'le ilgili ilk bilgiler

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:

    Birkaç hafta önce Galaxy Note 8 Oreo firmware içerisinde bulunan, henüz duyurulmamış bazı Samsung cihazların kod adlarını duymuştuk. Galaxy J4 ve Galaxy J6'da bu yapbozun birer parçasıydı. Şimdiyse Geekbench'in veritabanında bulunan SM-J400F model adı Galaxy J4'ün yapım aşamasında olduğuna işaret ediyor.

    Geekbench sonuçlarının sahte olma ihtimali olsa da, Samsung'un yeni bir hesaplı J serisi Galaxy telefon geliştirerek bütçeye uygun cihazlar yelpazesini geniş tutmak istiyor olması doğal bir karar. Bencmark sonuçlarına göre Galaxy J4, Android 8.0 işletim sistemine, ismi bilinmeyen dört çekirdekli 1.4GHz işlemciye ve 2GB RAM'e sahip olacak. İşlemcinin tek çekirdek puanı 623, çok çekirdek puanı ise 1815. Eğer J3'ün puanları ile karşılaştırırsak, J4 de Exynos 7570 işlemciye sahip olabilir.

    Samsungun yeni telefonu Galaxy J4le ilgili ilk bilgiler

    chip.com.tr'nin haberine göre Samsung, Çinli markaların hesaplı telefon seçeneklerine karşı iyi seçeneklere sahip değil, bu yüzden Galaxy J4'ün gelişi şirketin bütçe telefon açığını kapatabilir. İlerleyen aylarda fiyat yelpazesinde daha fazla hesaplı Galaxy telefon görmeyi umuyoruz.

    Etiketler: samsung , telefon , galaxy j4
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