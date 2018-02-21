Samsung'un OLED ekranları elinde patladı!

Samsung, iPhone X'in çok fazla satacağı varsayımı ile Apple'ın 10. Yıldönümü telefonu için bol miktarda OLED ekran üretmeye başlamıştı. Her ne kadar yeni telefon Apple'ın en büyük gelir getiricisi olsa da, aslında daha önceki diğer iPhone modellerinden daha az satılmıştı.

Söylenilenlere göre bu talep düşüklüğü Apple'ın iPhone X üretimini yarıya indirmesine sebep oldu ve bu da Samsung'un elinde, artık satamadığı bol miktarda OLED panelin kalmasına sebep oldu.

Nikkei Asian Review'in haberine göre Samsung, artık bu OLED panelleri kendi telefonlarında kullanabilecek yeni alıcılar arıyor. Ne yazık ki potansiyel alıcıların neredeyse tamamı, düşük ve orta seviye piyasası için telefon üreten ve düşük masraflı LCD ekranlar kullanan Çinli üreticiler olarak gözüküyor.

iPhone X, 2017 yılında satılan en pahalı telefonlardan biriydi ve kullandığı OLED ekranlar da bu fiyatın sebeplerinden biriydi. Samsung'un panellerinin her birinin fiyatı 100 doların üzerinde ve bu da firmanın sıvı kristal ekranlarının iki katından daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra Samsung artık rakip üreticilerden de ciddi bir rekabet ile karşı karşıya. Her ne kadar Güney Koreli dev şu anda OLED piyasasının yaklaşık %95'ini kontrol ediyor olsa da, LG Display'in bu yıl üretimini arttırması ile bu oran düşebilir ve aynı şey BOE Technology Group ile Tianma Micro-electronics gibi Çinli üreticilerden de beklenmekte.

Samsung için seçeneklerden biri de bu panelleri kendi telefonlarında kullanmak olabilir. Ancak, özellikle firmanın ilk katlanabilir telefonu üzerinde çalıştığı düşünülürse, ekranların bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağı bir başka soru.



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