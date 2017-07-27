Samsung'un ikinci çeyrek karı 12,7 milyar dolar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte şirketin karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,72 artarak 14,07 trilyon won (12 milyar 670 milyon dolar) olarak gerçekleşti ve bu rakam en yüksek çeyrek dönem karı oldu.

Şirketin aynı dönemde satışları ise geçen yıl aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 20 artışla 61 trilyon wonu (54 milyar 800 milyon dolar) buldu. Samsung'un karının yüzde 50'den fazlası, çip üretiminin bağlı olduğu yarı iletken biriminin satışlarından kaynaklandı.