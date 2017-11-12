Samsung'tan katlanabilir ekranlı telefon: Galaxy X

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olması beklenilen Galaxy X bir süredir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sunan ZTE, çift ekranı katlanabilen bir mekanizma ile sunmuştu.

Açıldığında adeta bir tablet deneyimi sunan ZTE Axon M, günümüz koşullarında kalın sayılabilecek çerçeveleri nedeniyle pek kullanışlı gözükmüyor. Ortaya çıkan Galaxy X arayüzü ise Samsung’un ZTE Axon M ile benzer bir kullanıcı deneyimi sunacağa benziyor.



Dikey ya da yatay olarak kullanılabilen ekranlar, iki farklı ekran olarak ve tek bir büyük ekran olarak kullanılabilecek. Yani katlanabilir telefon kelimeleri yine hayallerdeki kullanımı veremeyecek.





ZTE Axon M ile benzer bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Samsung Galaxy X, SM-G888 kod adıyla üretiliyor. Başlangıçta sadece Güney Kore’ye özel olacak olan modelden sadece 100 bin adet üretilecek.