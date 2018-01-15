Samsung yemeklerinizin kalorisini Bixby ile ölçecek!

Samsung, dijital asistanı Bixby'e yatırım yapmayı sürdürüyor. Her ne kadar kullanıcılardan gelen baskıyı, Galaxy Note 8'deki Bixby tuşunu "kapatma" güncellemesi yayınlayarak, sanal asistanın kullanışsız olduğunu bir nevi kabul etmiş olsa da, geliştirmekten de geri durmuyorlar. Bunun son örneği, CES 2018'de karşımıza çıktı.

Samsung Bixby, yakın gelecekte gıda malzemelerinin ve yemeklerin kalorisini ölçebilecek. Yani bir restorana gittiğinizde veya yemek hazırlama aşamasında, gıdaların asıl kalori miktarını öğrenebileceksiniz. Bunu yine kamera yoluyla yapacak olan Bixby, sizden yalnızca kalorisini öğrenmek istediğiniz gıdanın fotoğrafını çekmenizi isteyecek.

Gıdalardaki kalori tahminlerini yapan Bixby, S Healt üzerinden de yiyecek tüketiminizin geçmişini böylece kontrol etme fırsatı da sağlamış olacak. Samsung'un CES 2018'de gösterdiği demo ise oldukça sınırlı. Şimdilik henüz test aşamasında olan uygulama, ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor. Ancak iyimser bir yaklaşımla, Samsung'un Internet of Things kolunda yavaş yavaş ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: OKUYUNCA ŞAŞIRACAĞINIZ 7 TEKNOLOJİ KEHANETİ

