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    Samsung telefonlara verilen güncelleme durduruldu!

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 06:27 | Son Güncelleme:

    Samsung'un geçtiğimiz günlerde ülkemizde dağıtmaya başladığı en yeni Android güncellemesi Android 8.0 Oreo güncellemesi artık yapılamıyor. Peki bu güncelleme neden geri çekildi?

    Samsung, 12 Şubat Pazartesi günü dağıtmaya başladığı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için Android 8.0 Oreo güncellemesini bir anda geri çekti. 6 ay süren test sürecinin ardından hiçbir açıklama yapılmadan güncellemenin neden geri çekildiği ise merak konusu.

    Neyin yanlış gittiği veya ciddi bir sorunun olup olmadığı bilinmezken, şirketin yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen Android cihaz üreticisi her yıl yüksek satış rakamları elde ediyor. Tam da 25 Şubat tarihindeki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus lansmanı öncesinde böyle bir olayın olması da ayrıca dikkat çekiyor.

    Samsung telefonlara verilen güncelleme durduruldu

    1344,96 MB boyutundaki G950/G955-FXXU1CRAP Android 8.0 firmware ülkemiz ile birlikte Belçika, Almanya, Fransa, Hindistan, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri için sunulmuştu. Sunulacak yeni firmware ise farklı bir versiyona sahip olacak.

    Hali hazırda Galaxy S8 cihazınızı Oreo sürümüne yükseltmişseniz Yazılım Güncelleme üzerinden yeni güncelleme çıktığında hemen yükleme yapabileceksiniz.

    Etiketler: samsung , galaxy s8 , galaxy s8 plus , android 8.0 oreo
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