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    Samsung telefonlara güvenlik ayarı!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 13:03

    Daha önce keşfedilen ve bluetooth bağlantısından gelen BlueBorne güvenlik sorununun giderildiği açıklandı. BlueBorne güvenlik açığı Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy A5 (2016) ve Galaxy S7 modellerinde bulunuyordu.

    Samsung’un eylül güncellemesinin gecikmesine neden olan bu sorun; Armit Labs tarafından keşfedilmişti. Tüm işletim sistemleri üzerinde (Windows, linux, Android, iOS,) bu açığın olduğunun ortaya çıkması ile Samsung; açığı kapatmak için gerekli çalışmaları başlattı.

    Samsung telefonlara güvenlik ayarı

    BlueBorne güvenlik açığı sayesinde; cihazınıza olabilecek saldırıların haricinde bir yandan da uzaktan erişim sayesinde cihazınızı ele geçirerek istemediğimiz konular ile baş ağrıtabilir. Bu durum oldukça önemli çünkü Bluetooth’un bulunabilir durumda olmasa bile bu işlemin yapılabilmesi oldukça korkutucu.

    Bir cihaza yüklendiğinde; yüklü olan cihazın bağlantı kurduğu diğer cihazlara da bulaşabilen yapısının olması nedeni ile Bluetooth bağlantısı yaparken güvenilir cihazlara bağlanmayı tercih etmek önemli hale geliyor.

    Etiketler: samsung , telefon , armit labs , galaxy
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