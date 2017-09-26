Samsung telefonlara güvenlik ayarı!

Samsung’un eylül güncellemesinin gecikmesine neden olan bu sorun; Armit Labs tarafından keşfedilmişti. Tüm işletim sistemleri üzerinde (Windows, linux, Android, iOS,) bu açığın olduğunun ortaya çıkması ile Samsung; açığı kapatmak için gerekli çalışmaları başlattı.





BlueBorne güvenlik açığı sayesinde; cihazınıza olabilecek saldırıların haricinde bir yandan da uzaktan erişim sayesinde cihazınızı ele geçirerek istemediğimiz konular ile baş ağrıtabilir. Bu durum oldukça önemli çünkü Bluetooth’un bulunabilir durumda olmasa bile bu işlemin yapılabilmesi oldukça korkutucu.

Bir cihaza yüklendiğinde; yüklü olan cihazın bağlantı kurduğu diğer cihazlara da bulaşabilen yapısının olması nedeni ile Bluetooth bağlantısı yaparken güvenilir cihazlara bağlanmayı tercih etmek önemli hale geliyor.