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    Hürriyet >Teknoloji>Samsung Gear VR Türkiye'de!

    Samsung Gear VR Türkiye'de!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 09:59 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 09:59

    Samsung Electronics, Oculus tarafından desteklenen kontrol cihazına sahip sanal gerçeklik gözlüğü yeni Gear VR’ı Türkiye’de satışa çıkaracağını duyurdu.

    Yeni Gear VR ile gelen kontrol cihazı, ergonomik ve yuvarlak hatlı tasarımı sayesinde tek elle rahat bir kullanım sağlıyor. Kontrol cihazının üzerinde yer alan Ana Ekran, Ses ve Geri tuşları sayesinde kullanıcılar ihtiyaç duyabilecekleri fonksiyonlara kolayca ulaşabiliyor.

    Yeni Gear VR; kapsamlı bir izleme deneyimi için 101 derece FOV’a (Görüş Alanı) sahip 42mm'lik lensler ve hareketli görüntüye bağlı olarak ortaya çıkabilen baş ağrısını en aza indirmek için geliştirilmiş teknolojisi ile geliyor. Kontrol cihazına sahip yeni Gear VR, dâhili dönüştürücüsüyle hem mikro USB hem de USB Type-C destekliyor. Gear VR ayrıca, kullanılmadığı zamanlarda kumandayı taşımak için başlık üzerinde bir kayışa da sahip.

    İlk olarak Samsung’un mobil ve aksesuar online mağazası üzerinden12 Eylül tarihinden itibaren satışa çıkacak olan yeni Samsung Gear VR’ın tavsiye edilen satış fiyatı 449 TL olarak belirlendi.

    Samsung Gear VR'nin en son sürümünün uyumlu olarak çalıştığı modeller arasında; Galaxy Note8, S8+, S8, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 ve S6 edge bulunuyor.

    Etiketler: samsung , samsung gear vr , artırılmış gerçeklik
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