Samsung Galaxy S9 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler...

Tahmin etmemiz gerekse, Samsung Galaxy S9'un muhtemelen henüz açıklanmamış Snapdragon 845 yongasını kullanacağını söylerdik. En azından Amerika'da. Çinli sosyal medya sitesi Weibo'daki bir bilgi sızıntısıyla bu ihtimal şimdi iyice güçlendi.

İddia "i ice universe" kullanıcısından geliyor. Sızdırdığı bilgilerin isabetiyle tanınan birisi olduğu için, bu seferkinin de doğru olma ihtimali yüksek. Bunu ilk kez de duymuyoruz, daha önceki bir bilgi sızıntısı da Samsung ve Qualcomm'un çip üzerinde birlikte çalıştığını söylüyordu.

Aslında Snapdragon 845 yongası hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor, ama 2018'in en güçlü mobil çiplerinden biri olacağı kesin ve daha Pixel 2'ye kadar muhtemelen çıkmayacak olan Snapdragon 836'nın varisi olma ihtimali yüksek.

Buna karşın, Snapdragon 845 muhtemelen Amerika'daki cihazlara has olacak, çünkü son kaynak da Kuzey Amerika diye bahsediyor, ve Samsung genelde dünyanın geri kalanı için evinde ürettiği Exynos çipleri kullanmasıyla biliniyor.

Yalnız Amerika'da yaşamayanların da kendini dışlanmış hissetmesine gerek yok, çünkü Samsung'un kendi yongaları da tıpatıp onlar kadar güçlü.