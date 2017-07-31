Samsung Galaxy Note 8'in özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Galaxy Note 8 fena geliyor... Samsung mühendislerinin bir yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy Note 8, bugüne kadarki en iyi Samsung telefon olacak. Önce tasarımından başlayalım. Galaxy Note 8 söz konusu olduğunda, cihazın Galaxy S8 serisi ile benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte daha büyük bir ekran, çift kamera ve parmak izi tarayıcının konumu yönleriyle S8'den ayrılması bekleniyor. 6.4 inçlik ekranı ile Galaxy S8 Plus'a yakın bir tasarımın gelme ihtimali yüksek. Bunun dışında geçtiğimiz dönemde cihazın kılıfları ile birlikte kalemi de sızdırılan noktalardan biri oldu.

Cihazın tanıtım tarihi ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler ışığında ortaya çıktı. "Do Bigger Things" sloganı ile bir görsel paylaşan Samsung, bu görsele S Pen'i de ekleyerek Galaxy Note 8 duyuru tarihini de resmen vermiş oldu.

Bu duyuruya göre cihazın tanıtım tarihi 23 Ağustos 2017 olarak göze çarpıyor. Düzenlenecek Unpacked etkinliği ile Note 8 özelliklerini ve fiyatını net bir şekilde öğrenebileceğiz.

Galaxy S8 serisi gibi Note 8'in 2.960 x 1.440 piksel ve 18.5: 9 en-boy oranıyla kavisli bir Super AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte, 5.7 inç ekrana sahip Note 7'ye kıyasla biraz daha büyük bir ekranla gelecek. Note 8'in 6.3 veya 6.4 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

Galaxy Note 7, Ağustos 2016'da tanıtıldı ve aynı ay içinde ABD'de satışa çıktı. Bu yıl da aynı takvim geçerli gibi görünüyor. Güney Kore haber sitesi The Bell'e göre Samsung, Ağustos ayı ortasında Note 8'i tanıtarak ön sipariş toplamaya başlayacak. The Bell, Samsung'un tanıtılması muhtemel iPhone 8'den önce Note 8'i piyasaya süreceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, SamMobile tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Note 8 Eylül ayında tanıtılacak. Siteye göre Samsung, 1 Eylül'de başlaması beklenen Berlin'deki IFA'da Note 8'i tanıtarak kısa bir süre içinde satışa sunacak. Raporda iPhone 8'den önce piyasaya sürülmesinin beklendiği belirtiliyor.

Son yayınlanan raporlar Note 8'in Snapdragon 835 ile geleceğini belirtiyor. ABD modelinde bu yonga setinin kullanılması beklenirken Avrupa pazarında Samsung'un Exynos 8895 işlemcisi kullanılacak. Elbette bu bilgilerin değişme olasılığı da bulunuyor. Gerçi değişmese bile cihazın son derece sağlam bir işlemci kullanacağını da belirtmek gerekiyor.

Note 8 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de RAM miktarı. Birçok analiste göre Note 8 6 GB RAM ile gelecek. Note 8'de kamera konusunda da önemli bir değişim yaşanacak. Yeni modelin 12 MP geniş açılı objektife ve 3X optik zoom 13 MP telefoto objektife sahip çift kamera ile gelmesi bekleniyor.

RAM tarafı artık kesin olarak görülse de işin depolama alanı kısmında halen birkaç pürüz bulunuyor. Cihazın 256 GB'a kadar depolama alanı destekleyeceği söyleniyor. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, Note 8 SD kart girişini bizlere sunmayabilir.





Samsung'un Note 7 zamanında yaşadığı sıkıntılardan dolayı yeni phablet'inde daha küçük bir batarya kullanması bekleniyor. Yaşanan olaylardan sonra batarya noktasında önlemleri arttıran şirket, Note 7'nin 3500 mAh'lık pili yerine, 3300 mAh gücünde bir batarya kullanacak.

Parmak izi sensörünün beklenenin aksine cihazın ekranına entegre olmayacağı düşünülüyor. Naver'ın yayınladığı bir rapora göre, ekrana entegre parmak izi tarayıcıları konusunda hala teknik olarak çeşitli kısıtlamalar var. Bu yüzden Samsung'un tarayıcıyı Galaxy S8 gibi cihazın arkasına koyma ihtimali yüksek.

Note 8'in IP68 sertifikası ve yeni S Pen gelmesine kesin gözüyle bakılılıyor. Şirketin sanal asistan Bixby'nin daha geliştirilmiş versiyonunu bu modele eklemesi muhtemel. Note 8, Android 7.1.1 yazılımı yüklü olarak gelecek.

SlashLeaks tarafından ortaya çıkartılan S Pen ise ilk bakışta Galaxy Note 7 modelinde kullanılan S Pen ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Galaxy Note 5 modelinde yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkan ve Galaxy Note 7 modelinde güncellenerek daha kullanışlı bir hale getirilen kalemden görünen o ki Samsung oldukça memnun. Üstelik Always On ekran tarafındaki yenilikler ile S Pen çok daha kullanışlı bir hale getirilecek.

Note 8'in Galaxy S8 serisi ile benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte daha büyük bir ekran, çift kamera ve parmak izi tarayıcının konumu (belli değil) yönleriyle S8'den ayrılması bekleniyor. 6.4 inçlik ekranı ile Galaxy S8 Plus'a yakın bir tasarımın gelme ihtimali yüksek.

Sızdırılan özellikler arasında Note 8 hoparlörleri de yer alıyor. Buradaki çoğul ifade çok önemli çünkü sonunda Samsung da stereo ses Teknolojine geçiş yapıyor. Hem üst hem de alt bölümde yer alan hoparlörler sayesinde cihaz bu alanda da iddialı olacak.

Galaxy Note serisi oldukça pahalı olarak biliniyor. Ne yazık ki, Note 8 ile muhtemelen bu anlayış değişmeyecek. Note 7, ABD'de piyasaya çıktığında Galaxy S7 edge'den 80 dolar daha fazla yani 805 dolara satılmaya başlamıştı. Galaxy S8 Plus'ın 825 dolar civarı bir satış rakamına sahip olduğunu düşünürsek Note 8 de muhtemelen 900 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Fiyat biraz yüksek olsa da Samsung, Note 8 ile birlikte bazı hediyeler verebilir. Teknoloji devi geçen sene 256 GB microSD kart, Gear Fit 2 ve Gear VR kulaklık hediye ederek kullanıcıların ilgisini Note 7'ye çekmeye başarmıştı.