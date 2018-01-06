Saldırıya uğrayan ‘Türk Lokumu’ Hamburg’ta

İHLAS Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre galeri çalışanlarının ‘Ayşe’ adını verdiği başörtülü ve çıplak kadın heykeli, Müslüman Türklerin tepkisini çekiyor ve kaldırılması isteniyor. Olaf Metzel imzasını taşıyan ve ‘Türkish Delight’ (Türk Lokumu) adlı heykel, müzenin üçüncü katında Galerie der Gegenwart bölümünde Alster Gölü ile G20 zirvesinde Merkel ile Erdoğan’ın ilk görüşmeyi yaptığı Atlantik Hotel’e bakan tarafta sergileniyor. Viyana’da sergilendiği sırada iki kez saldırıya uğrayan heykeli, bir güvenlik görevlisi koruyor.

İHA, 2007 yılında Viyana’da büyük tartışmalara neden olan ve başörtülü çıplak Türk kadınını tasvir eden bronz heykelin şimdi de Hamburg’da sergilenmesinin, Müslüman ve Türklerin huzurunu kaçırdığını bildirdi.





ÖMER KOÇ SATIN ALMIŞTI

İlk kez Belgrad’da 2006 yılında sergilenen heykel, çağdaş sanat koleksiyonuna ilgi duyan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından o tarihlerde satın alındı. Beş farklı versiyonu bulunan ve 2007 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir üniversitenin bahçesinde sergilenen bronz heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından iki kez tahrip edilmişti.

‘TUTARSIZLIĞI SORGULAMAK İSTİYOR’

Heykeltıraş Olaf Metzel, heykelinin yanlış anlaşıldığını savunarak, basında çıkan haberlerde heykelinde Türk kadınına dair özellikleri vurgulamak istediği sözleriyle eserini savunuyor. Asıl sorulması gereken şeyin ifade özgürlüğü ile sanat özgürlüğünün sınırının nerede sona erdiği olduğunu söyleyen Metzel, düşüncelerin sınırsız ifade edilebileceği bir kültürde yaşadıklarını, heykelde Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde tutarsızlığı sorgulamak istediğini dile getiriyor.