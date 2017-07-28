‘Rus istihbaratı Macron’la ilgili bilgi topladı’

RUS istihbarat servisinin, Nisan 2017’ye kadar sahte Facebook hesapları ile eski Ekonomi Bakanı Macron’un ekibini ve yakınlarını ekleyip ‘hassas’ bilgiler topladığı ileri sürüldü. İki Facebook sorumlusu sahte Facebook hesaplarının açıldığını doğrulayarak, Rus ajanlarının sahte hesaplarla ‘arkadaşın arkadaşı’ olarak Macron’un çevresini ekleyip aylarca takip ettiğini belirtti.

Rusya, Fransa’daki seçim kampanyasını etkileme çalışmaları yapıldığı iddialarını reddederken daha önce Macron’un ekibinden bazı çalışanların maili hacklenmiş, seçime birkaç gün kala yayınlanmış ve Macron’a ait offshore hesaplarının olduğuna ilişkin sahte bilgiler paylaşılmıştı.