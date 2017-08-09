MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Rum polisi yakaladı fetö bağlantılı çıktı

    Rum polisi yakaladı fetö bağlantılı çıktı

    Ömer BİLGE/ LEFKOŞA
    09 Ağustos 2017 - 00:12Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 00:12

    Kıbrıs Rum polisi, KKTC üzerinden yasadışı yollarla Rum kesimine geçen ve ardından yine sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportları ve sahte vizelerle Almanya’ya gitmeye çalışan üç aileyi gözaltına aldı.

    Rum medyasının haberlerine göre; üç çift beraberindeki altı çocukla birlikte Larnaka Havalimanı’nda, pasaport kontrolü sırasında yakalandı. Rum medyası, haberlerde adları anılmayan Türklerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu yazdı. Şahısların FETÖ bağlantıları nedeniyle tutuklanacakları yönünde bilgi aldıktan sonra Türkiye’den çıktıkları ve son 3-4 yıldır KKTC’de yaşadıkları da gelen bilgiler arasında. Söz konusu Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanınıp tanınmayacağı Göç Departmanı’nın kararına bağlı. Üç ailenin KKTC’de FETÖ’ye yönelik operasyon planları nedeniyle paniğe kapılıp Almanya’ya kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor. Öte yandan, polis grup içindeki üç erkeği gözaltına alırken, üç kadın ve altı çocuğu bir otele yerleştirdi. 

    Etiketler: KKTC , FETÖ , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri