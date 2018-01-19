Roma’daki sergide Pink Floyd’u yaşadılar

SERGİNİN açılışında konuşan grubun davulcusu Nick Mason ile basçı, besteci ve vokalisti Roger Waters, sergilenen objelerin özellikle 70’li yıllardaki siyasi atmosferi de anlamak için iyi birer belge niteliğinde olduğunu söyledi.

50 yılı geride bırakan gruba ait ilk basım plak, kostüm ve besteler başta olmak üzere yüzlerce obje, Roma’daki sergide yer alıyor. Ayrıca sergi, grubun ilk kez 1968 Nisanı’nda İtalya’da sahneye çıktıkları The Piper Club’a da oldukça yakın bir mesafede.

Pink Floyd kendine özgü çizgisini her yapıtında derinleştirirken müzik tarihinde silinmez izler bıraktı. 1965’te kurulan topluluğun öyküsü, Londra’daki sergiyle bir kez daha dile getiriliyor.